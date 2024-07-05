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Доллар снизился на фоне данных по рынку труда США, фунт укрепился - 05.07.2024, ПРАЙМ
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Доллар снизился на фоне данных по рынку труда США, фунт укрепился
Доллар снизился на фоне данных по рынку труда США, фунт укрепился - 05.07.2024, ПРАЙМ
Доллар снизился на фоне данных по рынку труда США, фунт укрепился
Индекс доллара немного упал в пятницу после выхода данных, показавших, что рост числа рабочих мест в США незначительно замедлилось в июне, а уровень безработицы | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T19:32+0300
2024-07-05T19:32+0300
рынки
валютный рынок
доллар сша
британский фунт
usd/rub - курс доллара к рублю
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Индекс доллара немного упал в пятницу после выхода данных, показавших, что рост числа рабочих мест в США незначительно замедлилось в июне, а уровень безработицы вырос, подкрепив мнения, что Федеральная резервная система может начать понижение процентных ставок в сентябре.Первоначально индекс доллара США продолжил снижение, а доллар ослаб против японской иены, прежде чем вернуть утраченные позиции.Индекс доллара, отслеживающий курс американской валюты против корзины шести других основных валют, на момент написания статьи снизился на 0,09%, до 105,07. Пара евро/доллар выросла на 0,06%, до 1,0817.Пара доллар/японская иена снизилась на 0,04%, до 161,29. Сразу после выхода данных США по занятости она торговалась вблизи 160,45.Министерство труда США в пятницу сообщило, что число рабочих мест вне сельского хозяйства США в июне выросло на 206 000. Данные за май были существенно пересмотрены в сторону снижения: теперь значится рост на 218 000 мест вместо ранее указанного роста на 272 000. Уровень безработицы вырос до 4,1%. Экономисты прогнозировали, что безработица останется на уровне 4,0%.Инвесторы внимательно следят за данными по рынку труда и инфляции, пытаясь определить, когда ФРС может начать понижать ставки с текущих почти двадцатилетних максимумов.Согласно рынку фьючерсов, вероятность понижения ключевой ставки ФРС в сентябре на 25 базисных пунктов сейчас оценивается примерно в 72%, против 57,9% неделю назад.Британский фунт укрепился после триумфальной победы Лейбористской партии на общенациональных выборах в Великобритании. Пара фунт/доллар выросла на 0,38%, до 1,2807.Евро получил поддержку на фоне признаков того, что по итогам парламентских выборов во Франции в это воскресенье крайне правая партия "Национальное объединение" не получит абсолютного большинства.Биткоин подешевел на 4,34%, до 55786 долларов. Эфир упал в цене на 5,38%, до 2973,5 доллара.
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рынки, валютный рынок, доллар сша, британский фунт
Рынки, валютный рынок, Доллар США, британский фунт, USD/RUB - Курс доллара к рублю
19:32 05.07.2024
 

Доллар снизился на фоне данных по рынку труда США, фунт укрепился

© fotolia.com / lafralavagaДенежные купюры различных стран
Денежные купюры различных стран - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© fotolia.com / lafralavaga
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Индекс доллара немного упал в пятницу после выхода данных, показавших, что рост числа рабочих мест в США незначительно замедлилось в июне, а уровень безработицы вырос, подкрепив мнения, что Федеральная резервная система может начать понижение процентных ставок в сентябре.
Первоначально индекс доллара США продолжил снижение, а доллар ослаб против японской иены, прежде чем вернуть утраченные позиции.
Индекс доллара, отслеживающий курс американской валюты против корзины шести других основных валют, на момент написания статьи снизился на 0,09%, до 105,07. Пара евро/доллар выросла на 0,06%, до 1,0817.
Пара доллар/японская иена снизилась на 0,04%, до 161,29. Сразу после выхода данных США по занятости она торговалась вблизи 160,45.
Министерство труда США в пятницу сообщило, что число рабочих мест вне сельского хозяйства США в июне выросло на 206 000. Данные за май были существенно пересмотрены в сторону снижения: теперь значится рост на 218 000 мест вместо ранее указанного роста на 272 000. Уровень безработицы вырос до 4,1%. Экономисты прогнозировали, что безработица останется на уровне 4,0%.
Инвесторы внимательно следят за данными по рынку труда и инфляции, пытаясь определить, когда ФРС может начать понижать ставки с текущих почти двадцатилетних максимумов.
Согласно рынку фьючерсов, вероятность понижения ключевой ставки ФРС в сентябре на 25 базисных пунктов сейчас оценивается примерно в 72%, против 57,9% неделю назад.
Британский фунт укрепился после триумфальной победы Лейбористской партии на общенациональных выборах в Великобритании. Пара фунт/доллар выросла на 0,38%, до 1,2807.
Евро получил поддержку на фоне признаков того, что по итогам парламентских выборов во Франции в это воскресенье крайне правая партия "Национальное объединение" не получит абсолютного большинства.
Биткоин подешевел на 4,34%, до 55786 долларов. Эфир упал в цене на 5,38%, до 2973,5 доллара.
 
USD/RUB - Курс доллара к рублюРынкивалютный рынокДоллар СШАбританский фунт
 
 
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