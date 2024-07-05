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Курс юаня вырос в начале торгов 5 июля
Курс юаня вырос в начале торгов 5 июля - 05.07.2024, ПРАЙМ
Курс юаня вырос в начале торгов 5 июля
Курс рубля в начале торгов снижается против юаня: курс китайской валюты растет до 12,04 рубля, следует из данных Московской биржи. | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T10:05+0300
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов снижается против юаня: курс китайской валюты растет до 12,04 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.10 мск повышается на 5 копеек, до 12,04 рубля.
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мосбиржа, юань, курс
Китайский юань, Мосбиржа, юань, КУРС
Курс юаня вырос в начале торгов 5 июля
Курс юаня в начале торгов растет на восеь копеек до 12,07 рубля
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов снижается против юаня: курс китайской валюты растет до 12,04 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.10 мск повышается на 5 копеек, до 12,04 рубля.