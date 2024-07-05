https://1prime.ru/20240705/zelenskiy-849835583.html

В Киеве раскрыли, что заставило Зеленского заговорить о мире с Россией

В Киеве раскрыли, что заставило Зеленского заговорить о мире с Россией - 05.07.2024, ПРАЙМ

В Киеве раскрыли, что заставило Зеленского заговорить о мире с Россией

Недавние заявления Владимира Зеленского о возможности окончания конфликта с Российской Федерации вызваны поражениями на фронте и ослабевающей поддержкой извне и | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T10:11+0300

2024-07-05T10:11+0300

2024-07-05T10:13+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

мир

экспертное мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/53/841315321_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_19bdf295bf07fe00859d8ada64ec8ba7.jpg

МОСКВА, 5 июл – ПРАЙМ. Недавние заявления Владимира Зеленского о возможности окончания конфликта с Российской Федерации вызваны поражениями на фронте и ослабевающей поддержкой извне и внутри Украины. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в связи с подозрением в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости.Ранее Зеленский заявлял о нежелании затягивать конфликт и подготовке плана его завершения в этом году. Кроме того, на прошлой неделе он рассказал, что Украина не против посреднических переговоров с Россией."Не надо искать сложных ответов на простой вопрос — почему Зеленский вдруг заговорил о возможном мире."Все достаточно просто… - считает депутат Дубинский. - Власть оказывается уже не на гребне волны, которую сама и разогнала, а под ним, и вынуждена быстрее грести к берегу, чтобы попытаться закончить войну на своих условиях, а не по указанию извне, или <...> в результате поражения".В числе причин, заставивших Зеленского заговорить о завершении конфликта, Дубинский указал поражения ВСУ на фронте, недовольство украинцев, истечение срока президентских полномочий, а также высокую вероятность возвращения Дональда Трампа в Белый и ослабление поддержки Киева в странах Евросоюза.При этом депутат Рады дал прогноз: "Максимум, на что пойдет Зеленский — объявит выборы (до перемирия — прим. ред.), чтобы снять с себя ответственность за то, что натворил".Причем в качестве условия объявления выборов, по мнению депутата, Зеленский назовет не условия мир, а гарантию личной безопасности – и для себя, и для главы своего офиса Андрея Ермака.

https://1prime.ru/20240703/zelenskiy-849712952.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, мир, экспертное мнение