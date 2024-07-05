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В Киеве раскрыли, что заставило Зеленского заговорить о мире с Россией
В Киеве раскрыли, что заставило Зеленского заговорить о мире с Россией - 05.07.2024, ПРАЙМ
В Киеве раскрыли, что заставило Зеленского заговорить о мире с Россией
Недавние заявления Владимира Зеленского о возможности окончания конфликта с Российской Федерации вызваны поражениями на фронте и ослабевающей поддержкой извне и | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T10:11+0300
2024-07-05T10:11+0300
2024-07-05T10:13+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
мир
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МОСКВА, 5 июл – ПРАЙМ. Недавние заявления Владимира Зеленского о возможности окончания конфликта с Российской Федерации вызваны поражениями на фронте и ослабевающей поддержкой извне и внутри Украины. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в связи с подозрением в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости.Ранее Зеленский заявлял о нежелании затягивать конфликт и подготовке плана его завершения в этом году. Кроме того, на прошлой неделе он рассказал, что Украина не против посреднических переговоров с Россией."Не надо искать сложных ответов на простой вопрос — почему Зеленский вдруг заговорил о возможном мире."Все достаточно просто… - считает депутат Дубинский. - Власть оказывается уже не на гребне волны, которую сама и разогнала, а под ним, и вынуждена быстрее грести к берегу, чтобы попытаться закончить войну на своих условиях, а не по указанию извне, или <...> в результате поражения".В числе причин, заставивших Зеленского заговорить о завершении конфликта, Дубинский указал поражения ВСУ на фронте, недовольство украинцев, истечение срока президентских полномочий, а также высокую вероятность возвращения Дональда Трампа в Белый и ослабление поддержки Киева в странах Евросоюза.При этом депутат Рады дал прогноз: "Максимум, на что пойдет Зеленский — объявит выборы (до перемирия — прим. ред.), чтобы снять с себя ответственность за то, что натворил".Причем в качестве условия объявления выборов, по мнению депутата, Зеленский назовет не условия мир, а гарантию личной безопасности – и для себя, и для главы своего офиса Андрея Ермака.
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владимир зеленский, мир, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, МИР, экспертное мнение
В Киеве раскрыли, что заставило Зеленского заговорить о мире с Россией
Дубинский: Зеленский заговорил о мире из-за ослабления поддержки и поражений
МОСКВА, 5 июл – ПРАЙМ.
Недавние заявления Владимира Зеленского о возможности окончания конфликта с Российской Федерации вызваны поражениями на фронте и ослабевающей поддержкой извне и внутри Украины. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в связи с подозрением в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости
.
Ранее Зеленский заявлял о нежелании затягивать конфликт и подготовке плана его завершения в этом году. Кроме того, на прошлой неделе он рассказал, что Украина не против посреднических переговоров с Россией.
"Не надо искать сложных ответов на простой вопрос — почему Зеленский вдруг заговорил о возможном мире.
"Все достаточно просто… - считает депутат Дубинский. - Власть оказывается уже не на гребне волны, которую сама и разогнала, а под ним, и вынуждена быстрее грести к берегу, чтобы попытаться закончить войну на своих условиях, а не по указанию извне, или <...> в результате поражения".
Зеленский потребовал от Трампа представить мирный план по Украине
В числе причин, заставивших Зеленского заговорить о завершении конфликта, Дубинский указал поражения ВСУ на фронте, недовольство украинцев, истечение срока президентских полномочий, а также высокую вероятность возвращения Дональда Трампа в Белый и ослабление поддержки Киева в странах Евросоюза.
При этом депутат Рады дал прогноз: "Максимум, на что пойдет Зеленский — объявит выборы (до перемирия — прим. ред.), чтобы снять с себя ответственность за то, что натворил".
Причем в качестве условия объявления выборов, по мнению депутата, Зеленский назовет не условия мир, а гарантию личной безопасности – и для себя, и для главы своего офиса Андрея Ермака.