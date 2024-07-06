https://1prime.ru/20240706/avtomobil-849881560.html
Россияне назвали стоимость идеального автомобиля
Россияне назвали стоимость идеального автомобиля - 06.07.2024, ПРАЙМ
Россияне назвали стоимость идеального автомобиля
Большинство россиян (37,5%) готовы купить машину стоимостью от одного до двух миллионов рублей и в идеале это должна быть японская или европейская иномарка,... | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T18:18+0300
2024-07-06T18:18+0300
2024-07-06T18:18+0300
экономика
авто
опрос
автопроизводители
россияне
покупка автомобиля
https://cdnn.1prime.ru/img/83412/35/834123556_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_5a1ac81ef6b30c541c6e72c3cf276b3b.jpg
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Большинство россиян (37,5%) готовы купить машину стоимостью от одного до двух миллионов рублей и в идеале это должна быть японская или европейская иномарка, сообщила "Российская газета", ссылаясь на данные опроса компании Webbankir.Исследование также показало, что автомобили стоимостью от двух до трех миллионов рублей намерены рассмотреть 23,1% россиян, а стоимость от 500 тысяч до одного миллиона рублей — 20,4%.Отмечается, что автолюбителей, рассматривающих самые дешевые или самые дорогие предложения, оказалось примерно поровну. Так на цену до 500 тысяч рублей ориентированы 9,7% опрошенных, а 9,3% хотели бы купить машину стоимостью выше трех миллионов рублей, причем около одного процента респондентов рассматривают покупку дороже пяти миллионов рублей.Отвечая на вопрос об идеальном автомобиле, 42,6% россиян указали, что хотели бы для себя японские марки предпочли 42,6%. Ездить на европейских брендах хотели бы 38,9% опрошенных. За китайские автомобили высказались 30,1% респондентов. Российских автопроизводителей поддержали бы 26,4% опрошенных, при этом отечественные марки превзошли "корейцев" (22,2%) и "американцев" (16,2%).В целом же опрос показал, что большинство россиян считают, что европейские и японские марки чуть дороже и качественнее китайских. Вместе с тем около 10% опрошенных считают, что российские машины качественнее китайских, но и стоят дороже.
https://1prime.ru/20240704/granta-849753711.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83412/35/834123556_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_8cfd40b71acd74901a21fc3aa86716ab.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, опрос, автопроизводители, россияне, покупка автомобиля
Экономика, Авто, опрос, автопроизводители, россияне, покупка автомобиля
Россияне назвали стоимость идеального автомобиля
"РГ": россияне назвали стоимость и страну-производителя идеального автомобиля
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ.
Большинство россиян (37,5%) готовы купить машину стоимостью от одного до двух миллионов рублей и в идеале это должна быть японская или европейская иномарка, сообщила "Российская газета"
, ссылаясь на данные опроса компании Webbankir.
Исследование также показало, что автомобили стоимостью от двух до трех миллионов рублей намерены рассмотреть 23,1% россиян, а стоимость от 500 тысяч до одного миллиона рублей — 20,4%.
Отмечается, что автолюбителей, рассматривающих самые дешевые или самые дорогие предложения, оказалось примерно поровну. Так на цену до 500 тысяч рублей ориентированы 9,7% опрошенных, а 9,3% хотели бы купить машину стоимостью выше трех миллионов рублей, причем около одного процента респондентов рассматривают покупку дороже пяти миллионов рублей.
Отвечая на вопрос об идеальном автомобиле, 42,6% россиян указали, что хотели бы для себя японские марки предпочли 42,6%. Ездить на европейских брендах хотели бы 38,9% опрошенных. За китайские автомобили высказались 30,1% респондентов. Российских автопроизводителей поддержали бы 26,4% опрошенных, при этом отечественные марки превзошли "корейцев" (22,2%) и "американцев" (16,2%).
В целом же опрос показал, что большинство россиян считают, что европейские и японские марки чуть дороже и качественнее китайских. Вместе с тем около 10% опрошенных считают, что российские машины качественнее китайских, но и стоят дороже.
АвтоВАЗ изменил цены на некоторые версии Lada Granta, пишут СМИ