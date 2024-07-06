https://1prime.ru/20240706/bayden-849872946.html

Байден признался, что имеет план преемника

Байден признался, что имеет план преемника - 06.07.2024, ПРАЙМ

Байден признался, что имеет план преемника

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что у него есть план преемственности, но в то же время он отметил, что, как и раньше, уверен в своих силах на... | 06.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-06T06:52+0300

2024-07-06T06:52+0300

2024-07-06T06:53+0300

политика

джо байден

приемник

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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что у него есть план преемственности, но в то же время он отметил, что, как и раньше, уверен в своих силах на второй срок главы США. Американский лидер поделился с представителями СМИ пула Белого дома: "У нас есть планы преемственности. Для чего мне сейчас нужен план преемственности? Вы знаете, я имею в виду… в любом случае". Вместе с тем хозяин Белого дома выразил уверенность в собственных силах на второй срок в качестве главы государства и исключил возможность сняться с предвыборной гонки.

https://1prime.ru/20240705/bayden-849870878.html

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джо байден, приемник