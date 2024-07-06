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Байден признался, что имеет план преемника
Байден признался, что имеет план преемника - 06.07.2024, ПРАЙМ
Байден признался, что имеет план преемника
Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что у него есть план преемственности, но в то же время он отметил, что, как и раньше, уверен в своих силах на... | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T06:52+0300
2024-07-06T06:52+0300
2024-07-06T06:53+0300
политика
джо байден
приемник
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что у него есть план преемственности, но в то же время он отметил, что, как и раньше, уверен в своих силах на второй срок главы США. Американский лидер поделился с представителями СМИ пула Белого дома: "У нас есть планы преемственности. Для чего мне сейчас нужен план преемственности? Вы знаете, я имею в виду… в любом случае". Вместе с тем хозяин Белого дома выразил уверенность в собственных силах на второй срок в качестве главы государства и исключил возможность сняться с предвыборной гонки.
https://1prime.ru/20240705/bayden-849870878.html
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джо байден, приемник
Политика, Джо Байден, приемник
Байден признался, что имеет план преемника
Байден заявил, что имеет план преемника, но уверен в своих силах на второй срок
МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что у него есть план преемственности, но в то же время он отметил, что, как и раньше, уверен в своих силах на второй срок главы США.
Американский лидер поделился с представителями СМИ пула Белого дома: "У нас есть планы преемственности. Для чего мне сейчас нужен план преемственности? Вы знаете, я имею в виду… в любом случае".
Жену Байдена призвали убедить его сняться с выборов, пишут СМИ
Вместе с тем хозяин Белого дома выразил уверенность в собственных силах на второй срок в качестве главы государства и исключил возможность сняться с предвыборной гонки.