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Байден признался, что имеет план преемника - 06.07.2024, ПРАЙМ
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Байден признался, что имеет план преемника
Байден признался, что имеет план преемника - 06.07.2024, ПРАЙМ
Байден признался, что имеет план преемника
Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что у него есть план преемственности, но в то же время он отметил, что, как и раньше, уверен в своих силах на... | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T06:52+0300
2024-07-06T06:53+0300
политика
джо байден
приемник
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что у него есть план преемственности, но в то же время он отметил, что, как и раньше, уверен в своих силах на второй срок главы США. Американский лидер поделился с представителями СМИ пула Белого дома: "У нас есть планы преемственности. Для чего мне сейчас нужен план преемственности? Вы знаете, я имею в виду… в любом случае". Вместе с тем хозяин Белого дома выразил уверенность в собственных силах на второй срок в качестве главы государства и исключил возможность сняться с предвыборной гонки.
https://1prime.ru/20240705/bayden-849870878.html
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джо байден, приемник
Политика, Джо Байден, приемник
06:52 06.07.2024 (обновлено: 06:53 06.07.2024)
 
Байден признался, что имеет план преемника

Байден заявил, что имеет план преемника, но уверен в своих силах на второй срок

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что у него есть план преемственности, но в то же время он отметил, что, как и раньше, уверен в своих силах на второй срок главы США.
Американский лидер поделился с представителями СМИ пула Белого дома: "У нас есть планы преемственности. Для чего мне сейчас нужен план преемственности? Вы знаете, я имею в виду… в любом случае".
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
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Вчера, 22:11
Вместе с тем хозяин Белого дома выразил уверенность в собственных силах на второй срок в качестве главы государства и исключил возможность сняться с предвыборной гонки.
 
ПолитикаДжо Байденприемник
 
 
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