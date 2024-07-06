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В конгрессе призвали Байдена отказаться от участия в предвыборной гонке - 06.07.2024, ПРАЙМ
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В конгрессе призвали Байдена отказаться от участия в предвыборной гонке
В конгрессе призвали Байдена отказаться от участия в предвыборной гонке - 06.07.2024, ПРАЙМ
В конгрессе призвали Байдена отказаться от участия в предвыборной гонке
Член палаты представителей США от Демократической партии Энджи Крейг в субботу призвала главу Белого дома Джо Байдена не участвовать в предвыборной гонке и... | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T20:39+0300
2024-07-06T20:40+0300
политика
сша
джо байден
выборы в сша
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ВАШИНГТОН, 6 июл - ПРАЙМ. Член палаты представителей США от Демократической партии Энджи Крейг в субботу призвала главу Белого дома Джо Байдена не участвовать в предвыборной гонке и передать лидерство новому поколению. Она подчеркнула, что "слишком многое стоит на кону" в случае победы в выборах республиканца Дональда Трампа. "Поэтому я уважительно призываю президента Байдена уйти с позиции номинанта от демократов на второй президентский срок и позволить новому поколению лидеров идти вперед", — сказано в распространенном заявлении конгрессвуман от штата Миннесота. Она также отметила, что не верит в возможность Байдена эффективно вести кампанию по переизбранию и победить Трампа с учетом того, как нынешний президент выступил на дебатах с ним 27 июня. Она выразило уверенность, что отказ Байдена от гонки "является возможностью пойти вперед с открытым, честным и прозрачным демократическим процессом выбора нового номинанта". Крейг является уже пятым членом Демпартии в палате представителей, которая обратилась к Байдену с призывом отказаться от переизбрания. Ранее с аналогичными призывами выступили конгрессмены Майк Куигли от Иллиноиса, Ллойд Доггетт от Техаса, Рауль Грихалва от Аризоны и Сет Мултон от Массачусетса. Среди сенаторов в пользу смены кандидата от партии открыто выступил глава комитета по разведке верхней палаты Марк Уорнер. Кроме того, губернатор штата Массачусетс Маура Хили стала первой главой американского региона из числа членов Демократической партии США, кто открыто призвал Байдена прислушаться к американскому народу и подумать над выходом из предвыборной гонки. В своем последнем интервью телеканалу ABC News Байден выразил уверенность, что лидеры демократов в обеих палатах конгресса США никогда не попросят его сняться с предвыборной гонки и заявил, что откажется от переизбрания только в том случае, если ему это скажет сделать "Господь Всемогущий". Американские СМИ считают, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с бывшим президентом страны Дональдом Трампом. Дебаты состоялись в ночь на пятницу в Атланте. Байден запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по окончании мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга помогла ему спуститься с лестницы.Сейчас политики и журналисты считают, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия.Вторые дебаты Байдена и Трампа намечены на 10 сентября. Выборы президента США планируется провести 5 ноября 2024 года.
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сша, джо байден, выборы в сша
Политика, США, Джо Байден, выборы в США
20:39 06.07.2024 (обновлено: 20:40 06.07.2024)
 
В конгрессе призвали Байдена отказаться от участия в предвыборной гонке

Конгрессвуман призвала Байдена отказаться от переизбрания и передать лидерство

© fotolia.com / ETIEN" Капитолий
 Капитолий - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2024
© fotolia.com / ETIEN
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ВАШИНГТОН, 6 июл - ПРАЙМ. Член палаты представителей США от Демократической партии Энджи Крейг в субботу призвала главу Белого дома Джо Байдена не участвовать в предвыборной гонке и передать лидерство новому поколению.
Она подчеркнула, что "слишком многое стоит на кону" в случае победы в выборах республиканца Дональда Трампа.
"Поэтому я уважительно призываю президента Байдена уйти с позиции номинанта от демократов на второй президентский срок и позволить новому поколению лидеров идти вперед", — сказано в распространенном заявлении конгрессвуман от штата Миннесота.
Она также отметила, что не верит в возможность Байдена эффективно вести кампанию по переизбранию и победить Трампа с учетом того, как нынешний президент выступил на дебатах с ним 27 июня.
Она выразило уверенность, что отказ Байдена от гонки "является возможностью пойти вперед с открытым, честным и прозрачным демократическим процессом выбора нового номинанта".
Крейг является уже пятым членом Демпартии в палате представителей, которая обратилась к Байдену с призывом отказаться от переизбрания. Ранее с аналогичными призывами выступили конгрессмены Майк Куигли от Иллиноиса, Ллойд Доггетт от Техаса, Рауль Грихалва от Аризоны и Сет Мултон от Массачусетса.
Среди сенаторов в пользу смены кандидата от партии открыто выступил глава комитета по разведке верхней палаты Марк Уорнер.
Кроме того, губернатор штата Массачусетс Маура Хили стала первой главой американского региона из числа членов Демократической партии США, кто открыто призвал Байдена прислушаться к американскому народу и подумать над выходом из предвыборной гонки.
В своем последнем интервью телеканалу ABC News Байден выразил уверенность, что лидеры демократов в обеих палатах конгресса США никогда не попросят его сняться с предвыборной гонки и заявил, что откажется от переизбрания только в том случае, если ему это скажет сделать "Господь Всемогущий".
Американские СМИ считают, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с бывшим президентом страны Дональдом Трампом. Дебаты состоялись в ночь на пятницу в Атланте. Байден запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по окончании мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга помогла ему спуститься с лестницы.
Сейчас политики и журналисты считают, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия.
Вторые дебаты Байдена и Трампа намечены на 10 сентября. Выборы президента США планируется провести 5 ноября 2024 года.
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