https://1prime.ru/20240706/britaniya-849878728.html
В Британии хотят национализировать железные дороги как можно скорее
В Британии хотят национализировать железные дороги как можно скорее - 06.07.2024, ПРАЙМ
В Британии хотят национализировать железные дороги как можно скорее
Министр транспорта в кабинете пришедших к власти в Великобритании лейбористов Луиза Хейг сообщила о намерении провести национализацию британских железных дорог... | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T15:16+0300
2024-07-06T15:16+0300
2024-07-06T15:16+0300
экономика
великобритания
транспорт
железные дороги
национализация
https://cdnn.1prime.ru/img/76736/64/767366489_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_ab143c18a31b4704dc203d295d146b21.jpg
МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Министр транспорта в кабинете пришедших к власти в Великобритании лейбористов Луиза Хейг сообщила о намерении провести национализацию британских железных дорог "как можно скорее". Об этом пишет издание Telegraph."Лейбористы национализируют британские железные дороги "как можно скорее", — говорится в материале со ссылкой на слова главы ведомства. Издание отметило, что в своем предвыборном манифесте лейбористы пообещали полностью национализировать железнодорожную сеть страны за пять лет после прихода к власти и создать госкомпанию Great British Railways, которая должна унаследовать контракты на пассажирские перевозки, принадлежащие частным фирмам, как только истечет срок их действия. боры в британский парламент прошли в четверг, а в пятницу лидер победивших лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьер-министром страны. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил на последнем выступлении в качестве главы правительства, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника.
https://1prime.ru/20240705/larri-849845588.html
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76736/64/767366489_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_2661dd44bccf1d086d91368f0a8628b1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, транспорт, железные дороги, национализация
Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Транспорт, железные дороги, национализация
В Британии хотят национализировать железные дороги как можно скорее
Telegraph: британские власти национализируют железные дороги как можно скорее
МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Министр транспорта в кабинете пришедших к власти в Великобритании лейбористов Луиза Хейг сообщила о намерении провести национализацию британских железных дорог "как можно скорее". Об этом пишет издание Telegraph.
"Лейбористы национализируют британские железные дороги "как можно скорее", — говорится в материале со ссылкой на слова главы ведомства.
Издание отметило, что в своем предвыборном манифесте лейбористы пообещали полностью национализировать железнодорожную сеть страны за пять лет после прихода к власти и создать госкомпанию Great British Railways, которая должна унаследовать контракты на пассажирские перевозки, принадлежащие частным фирмам, как только истечет срок их действия.
боры в британский парламент прошли в четверг, а в пятницу лидер победивших лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьер-министром страны. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил на последнем выступлении в качестве главы правительства, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника.
"Кто за главного?" Кот Ларри назвал истинного лидера Британии