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В Британии хотят национализировать железные дороги как можно скорее - 06.07.2024, ПРАЙМ
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В Британии хотят национализировать железные дороги как можно скорее
В Британии хотят национализировать железные дороги как можно скорее - 06.07.2024, ПРАЙМ
В Британии хотят национализировать железные дороги как можно скорее
Министр транспорта в кабинете пришедших к власти в Великобритании лейбористов Луиза Хейг сообщила о намерении провести национализацию британских железных дорог... | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T15:16+0300
2024-07-06T15:16+0300
экономика
великобритания
транспорт
железные дороги
национализация
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Министр транспорта в кабинете пришедших к власти в Великобритании лейбористов Луиза Хейг сообщила о намерении провести национализацию британских железных дорог "как можно скорее". Об этом пишет издание Telegraph."Лейбористы национализируют британские железные дороги "как можно скорее", — говорится в материале со ссылкой на слова главы ведомства. Издание отметило, что в своем предвыборном манифесте лейбористы пообещали полностью национализировать железнодорожную сеть страны за пять лет после прихода к власти и создать госкомпанию Great British Railways, которая должна унаследовать контракты на пассажирские перевозки, принадлежащие частным фирмам, как только истечет срок их действия. боры в британский парламент прошли в четверг, а в пятницу лидер победивших лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьер-министром страны. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил на последнем выступлении в качестве главы правительства, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника.
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великобритания, транспорт, железные дороги, национализация
Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Транспорт, железные дороги, национализация
15:16 06.07.2024
 
В Британии хотят национализировать железные дороги как можно скорее

Telegraph: британские власти национализируют железные дороги как можно скорее

© fotolia.com / HPWРельсы
Рельсы - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2024
© fotolia.com / HPW
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Министр транспорта в кабинете пришедших к власти в Великобритании лейбористов Луиза Хейг сообщила о намерении провести национализацию британских железных дорог "как можно скорее". Об этом пишет издание Telegraph.
"Лейбористы национализируют британские железные дороги "как можно скорее", — говорится в материале со ссылкой на слова главы ведомства.
Издание отметило, что в своем предвыборном манифесте лейбористы пообещали полностью национализировать железнодорожную сеть страны за пять лет после прихода к власти и создать госкомпанию Great British Railways, которая должна унаследовать контракты на пассажирские перевозки, принадлежащие частным фирмам, как только истечет срок их действия.
боры в британский парламент прошли в четверг, а в пятницу лидер победивших лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьер-министром страны. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил на последнем выступлении в качестве главы правительства, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника.
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ЭкономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯТранспортжелезные дорогинационализация
 
 
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