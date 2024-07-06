https://1prime.ru/20240706/britaniya-849878728.html

В Британии хотят национализировать железные дороги как можно скорее

В Британии хотят национализировать железные дороги как можно скорее - 06.07.2024, ПРАЙМ

В Британии хотят национализировать железные дороги как можно скорее

Министр транспорта в кабинете пришедших к власти в Великобритании лейбористов Луиза Хейг сообщила о намерении провести национализацию британских железных дорог... | 06.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-06T15:16+0300

2024-07-06T15:16+0300

2024-07-06T15:16+0300

экономика

великобритания

транспорт

железные дороги

национализация

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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Министр транспорта в кабинете пришедших к власти в Великобритании лейбористов Луиза Хейг сообщила о намерении провести национализацию британских железных дорог "как можно скорее". Об этом пишет издание Telegraph."Лейбористы национализируют британские железные дороги "как можно скорее", — говорится в материале со ссылкой на слова главы ведомства. Издание отметило, что в своем предвыборном манифесте лейбористы пообещали полностью национализировать железнодорожную сеть страны за пять лет после прихода к власти и создать госкомпанию Great British Railways, которая должна унаследовать контракты на пассажирские перевозки, принадлежащие частным фирмам, как только истечет срок их действия. боры в британский парламент прошли в четверг, а в пятницу лидер победивших лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьер-министром страны. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил на последнем выступлении в качестве главы правительства, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника.

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великобритания, транспорт, железные дороги, национализация