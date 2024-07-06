https://1prime.ru/20240706/dollar-849847292.html

Они сыграли против. Рубль вскоре будет не удержать

Они сыграли против. Рубль вскоре будет не удержать - 06.07.2024, ПРАЙМ

Они сыграли против. Рубль вскоре будет не удержать

Рубль постепенно адаптируется к новым экономическим условиям – он постепенно слабеет из-за новаций с валютными интервенциями и планы Минфина нарастить покупки... | 06.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-06T03:03+0300

2024-07-06T03:03+0300

2024-07-06T03:03+0300

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МОСКВА, 6 июл – ПРАЙМ. Рубль постепенно адаптируется к новым экономическим условиям – он постепенно слабеет из-за новаций с валютными интервенциями и планы Минфина нарастить покупки иностранной валюты. Если психологическая отметка в 90 рублей за доллар будет пройдена, ослабление усилится, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.По его мнению, на следующей неделе с 8 по 12 июля по рублю ожидается консолидация с тенденцией к дальнейшему ослаблению. Резких ценовых колебаний по рублевым парам не прогнозируется. Для рубля сохраняются как факторы поддержки, так и давления. Ожидается, что курс доллара будет колебаться вокруг уровня 90 рублей в диапазоне 86-91 рубль. Для евро прогнозируется торговый диапазон 93,45-97,50 рубля, а для юаня - 11,50-12,40 рубля."Техническая картина указывает на формирование локального восходящего тренда по доллару и евро против рубля. Ключевым уровнем сопротивления для доллара выступает отметка 90 рублей, преодоление которой может открыть дорогу к дальнейшему ослаблению российской валюты. Для евро значимой зоной сопротивления является диапазон 96-97 рублей", - указал аналитик.По нефти марки Brent, которая поддерживает рубль, ожидается пробой уровня 87,50 долларов за баррель с последующим ростом до 90 долларов за баррель. Фундаментальные факторы указывают на сохранение восходящего тренда для цен на нефть, что будет поддерживать рубль и в течение следующей недели.В целом российский валютный рынок находится в процессе поиска нового равновесия в условиях изменяющейся экономической ситуации и геополитической напряженности. Участники рынка внимательно следят за действиями монетарных властей и геополитическими событиями, которые могут оказать влияние на курс рубля и цены на нефть в ближайшей перспективе, заключил Антонов.

https://1prime.ru/20240705/dollar-849732359.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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