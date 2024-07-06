https://1prime.ru/20240706/haval--849883901.html

Названы самые дорогие и самые дешевые в обслуживании в РФ китайские авто

Названы самые дорогие и самые дешевые в обслуживании в РФ китайские авто - 06.07.2024, ПРАЙМ

Названы самые дорогие и самые дешевые в обслуживании в РФ китайские авто

Интернациональная сеть автосервисов Fit Service провела исследование по вопросу обслуживания автомобилей китайских марок в России и выяснила, какие бренды... | 06.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-06T22:28+0300

2024-07-06T22:28+0300

2024-07-06T22:28+0300

экономика

авто

китайские авто

сервисное обслуживание

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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Интернациональная сеть автосервисов Fit Service провела исследование по вопросу обслуживания автомобилей китайских марок в России и выяснила, какие бренды являются в обслуживании самыми дорогими и какие самыми дешевыми. Об этом сообщил портал "За рулем".Анализ данных о посещении сервисных центров 24 000 китайских авто на протяжении последних пяти месяцев показал, что по среднему чеку самым экономичным в обслуживании является бренд Haval (6808 руб.), стоимость обслуживания которого при этом упала по сравнению с прошлым годом на 51%. За ним следуют марки Chery (6948 руб.) и Geely (7 089 руб.). Самыми дорогими в обслуживании китайскими авто стали бренды Lifan и Great Wall, говорится в исследовании.Эксперты также выяснили, что по числу обращений в сервисы лидерами стали марки Chery, Geely и Haval. Причем первые две показали сильный рост по этому показателю – на 29% и 35% соответственно. Вместе с тем Fit Service назвала Haval прорывом года по данному показателю, так как спрос на его обслуживание подскочил на рекордные 95%.Также отмечается, что лидерами по числу запросов на обслуживание стали автомобили Chery Tiggo, Lifan X60, Haval F7, Geely Emgrand EC7 и Geely Coolray.

https://1prime.ru/20240706/avtomobil-849881560.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, китайские авто, сервисное обслуживание