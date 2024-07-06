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Названы самые дорогие и самые дешевые в обслуживании в РФ китайские авто - 06.07.2024, ПРАЙМ
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Названы самые дорогие и самые дешевые в обслуживании в РФ китайские авто
Названы самые дорогие и самые дешевые в обслуживании в РФ китайские авто - 06.07.2024, ПРАЙМ
Названы самые дорогие и самые дешевые в обслуживании в РФ китайские авто
Интернациональная сеть автосервисов Fit Service провела исследование по вопросу обслуживания автомобилей китайских марок в России и выяснила, какие бренды... | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T22:28+0300
2024-07-06T22:28+0300
экономика
авто
китайские авто
сервисное обслуживание
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Интернациональная сеть автосервисов Fit Service провела исследование по вопросу обслуживания автомобилей китайских марок в России и выяснила, какие бренды являются в обслуживании самыми дорогими и какие самыми дешевыми. Об этом сообщил портал "За рулем".Анализ данных о посещении сервисных центров 24 000 китайских авто на протяжении последних пяти месяцев показал, что по среднему чеку самым экономичным в обслуживании является бренд Haval (6808 руб.), стоимость обслуживания которого при этом упала по сравнению с прошлым годом на 51%. За ним следуют марки Chery (6948 руб.) и Geely (7 089 руб.). Самыми дорогими в обслуживании китайскими авто стали бренды Lifan и Great Wall, говорится в исследовании.Эксперты также выяснили, что по числу обращений в сервисы лидерами стали марки Chery, Geely и Haval. Причем первые две показали сильный рост по этому показателю – на 29% и 35% соответственно. Вместе с тем Fit Service назвала Haval прорывом года по данному показателю, так как спрос на его обслуживание подскочил на рекордные 95%.Также отмечается, что лидерами по числу запросов на обслуживание стали автомобили Chery Tiggo, Lifan X60, Haval F7, Geely Emgrand EC7 и Geely Coolray.
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авто, китайские авто, сервисное обслуживание
Экономика, Авто, китайские авто, сервисное обслуживание
22:28 06.07.2024
 
Названы самые дорогие и самые дешевые в обслуживании в РФ китайские авто

Fit Service назвала Haval самым экономичным в обслуживании брендом в России

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Haval на заводе в Тульской области
Автомобиль Haval на заводе в Тульской области - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Интернациональная сеть автосервисов Fit Service провела исследование по вопросу обслуживания автомобилей китайских марок в России и выяснила, какие бренды являются в обслуживании самыми дорогими и какие самыми дешевыми. Об этом сообщил портал "За рулем".
Анализ данных о посещении сервисных центров 24 000 китайских авто на протяжении последних пяти месяцев показал, что по среднему чеку самым экономичным в обслуживании является бренд Haval (6808 руб.), стоимость обслуживания которого при этом упала по сравнению с прошлым годом на 51%. За ним следуют марки Chery (6948 руб.) и Geely (7 089 руб.).
Самыми дорогими в обслуживании китайскими авто стали бренды Lifan и Great Wall, говорится в исследовании.
Эксперты также выяснили, что по числу обращений в сервисы лидерами стали марки Chery, Geely и Haval. Причем первые две показали сильный рост по этому показателю – на 29% и 35% соответственно. Вместе с тем Fit Service назвала Haval прорывом года по данному показателю, так как спрос на его обслуживание подскочил на рекордные 95%.
Также отмечается, что лидерами по числу запросов на обслуживание стали автомобили Chery Tiggo, Lifan X60, Haval F7, Geely Emgrand EC7 и Geely Coolray.
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