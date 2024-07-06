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Российский посол призвал Индонезию быть решительнее в вопросе карт "Мир"
Российский посол призвал Индонезию быть решительнее в вопросе карт "Мир" - 06.07.2024, ПРАЙМ
Российский посол призвал Индонезию быть решительнее в вопросе карт "Мир"
Индонезии следует быть более решительной в вопросе использования карт "Мир" в стране, заявил агентству РИА Новости Сергей Толченов в своем первом интервью с... | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T14:12+0300
2024-07-06T14:12+0300
2024-07-06T14:27+0300
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ДЖАКАРТА, 6 июл - ПРАЙМ. Индонезии следует быть более решительной в вопросе использования карт "Мир" в стране, заявил агентству РИА Новости Сергей Толченов в своем первом интервью с прессой после назначения новым послом России в Индонезии. Ранее министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно объявил в интервью РИА Новости, что его ведомство намерено сделать карты платежной системы "Мир" одним из способов оплаты туристического сбора на Бали. По его словам, это может быть сделано уже в августе. Комментируя заявление Уно, Толченов отметил, что функционал карт "Мир" не ограничен только такой утилитарной задачей, как оплата туристического сбора на Бали. "Если и когда такие карты начнут действовать в Индонезии, то находящиеся здесь российские граждане смогут использовать их для самых различных целей. Это позволит им решать целый ряд вопросов, связанных с оплатой своего пребывания", — пояснил димпломат. Толченов отметил, что Москва уже давно предлагала индонезийской стороне вариант с тем, чтобы местные банки начали принимать карты "Мир". По его словам, алгоритм действий для этого был разъяснен. "Следует предполагать, что банковские структуры Индонезии пока побаиваются работать с нами. Они смотрят, как на это отреагируют на Западе. Но им стоит быть решительнее, если они все-таки заинтересованы в том, чтобы количество российских туристов в Индонезии возросло", — отметил Толченов. Он добавил, что когда россияне смогут свободно пользоваться российскими платежными картами в Индонезии, они будут гораздо активнее и охотнее посещать эту страну. "Ждем, когда индонезийская страна все-таки "созреет" для решения этой проблемы. Готовы сделать все, что нужно будет с нашей стороны, оказать необходимую поддержку", — заключил дипломат.
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россия, индонезия, карта "мир", российские туристы
Экономика, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, карта "Мир", российские туристы
Российский посол призвал Индонезию быть решительнее в вопросе карт "Мир"
Толченов: Индонезии стоит быть решительнее в вопросе использования карт "Мир"
ДЖАКАРТА, 6 июл - ПРАЙМ. Индонезии следует быть более решительной в вопросе использования карт "Мир" в стране, заявил агентству РИА Новости Сергей Толченов в своем первом интервью с прессой после назначения новым послом России в Индонезии.
Ранее министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно объявил в интервью РИА Новости, что его ведомство намерено сделать карты платежной системы "Мир" одним из способов оплаты туристического сбора на Бали. По его словам, это может быть сделано уже в августе.
Комментируя заявление Уно, Толченов отметил, что функционал карт "Мир" не ограничен только такой утилитарной задачей, как оплата туристического сбора на Бали. "Если и когда такие карты начнут действовать в Индонезии, то находящиеся здесь российские граждане смогут использовать их для самых различных целей. Это позволит им решать целый ряд вопросов, связанных с оплатой своего пребывания", — пояснил димпломат.
Толченов отметил, что Москва уже давно предлагала индонезийской стороне вариант с тем, чтобы местные банки начали принимать карты "Мир".
По его словам, алгоритм действий для этого был разъяснен.
"Следует предполагать, что банковские структуры Индонезии пока побаиваются работать с нами. Они смотрят, как на это отреагируют на Западе. Но им стоит быть решительнее, если они все-таки заинтересованы в том, чтобы количество российских туристов в Индонезии возросло", — отметил Толченов. Он добавил, что когда россияне смогут свободно пользоваться российскими платежными картами в Индонезии, они будут гораздо активнее и охотнее посещать эту страну.
"Ждем, когда индонезийская страна все-таки "созреет" для решения этой проблемы. Готовы сделать все, что нужно будет с нашей стороны, оказать необходимую поддержку", — заключил дипломат.
ЦБ продолжает диалог по расширению приема карт "Мир" за рубежом