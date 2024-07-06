Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белый дом указывал СМИ, о чем спрашивать Байдена на интервью - 06.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240706/intervyu-849883741.html
Белый дом указывал СМИ, о чем спрашивать Байдена на интервью
Белый дом указывал СМИ, о чем спрашивать Байдена на интервью - 06.07.2024, ПРАЙМ
Белый дом указывал СМИ, о чем спрашивать Байдена на интервью
Ведущим радиостанции WURD из города Филадельфия команда президента США Джо Байдена заранее выдала перечень вопросов, которые можно было ему задавать на... | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T21:55+0300
2024-07-06T21:56+0300
политика
сша
сми
джо байден
белый дом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847667528_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_337583ba319ef5081239975c859b065f.jpg
ВАШИНГТОН, 6 июл - ПРАЙМ. Ведущим радиостанции WURD из города Филадельфия команда президента США Джо Байдена заранее выдала перечень вопросов, которые можно было ему задавать на прошедшем в среду интервью. Об этом сообщила одна из участниц встречи Андреа Лоуфул-Сандерс. "Мне были отправлены вопросы на одобрение… я получила несколько вопросов — восемь, и четыре выбранных были мною одобрены", — сообщила она в эфире телеканала CNN, комментируя интервью с Байденом. На вопрос о том, поступил ли этот список вопросов от представителей Белого дома, Лоуфул-Сандерс ответила утвердительно. Несмотря на перечень вопросов, интервью Байдена не обошлось без эксцессов. Так, глава Белого дома, вспоминая о своих политических достижениях, дал повод подумать, что считает себя чернокожей женщиной. "Я горд, как я сказал, быть первым вице-президентом, первая чернокожая женщина… служить вместе с чернокожим президентом", — заявил он в ходе интервью. Байден имел в виду, что занимал должность вице-президента во время правления афроамериканца Барака Обамы, а когда сам стал президентом, назначил на этот пост темнокожую Камалу Харрис. Неспособность Байдена четко сформулировать мысли вызвала насмешки в соцсетях и некоторых изданиях, утверждающих, что он описал себя как чернокожую женщину. Байден является старейшим президентом в истории США. Он нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.
https://1prime.ru/20240706/bayden-849883150.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847667528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9b42802c2a5c3416cf61596abd9ba847.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, сми, джо байден, белый дом
Политика, США, СМИ, Джо Байден, Белый дом
21:55 06.07.2024 (обновлено: 21:56 06.07.2024)
 
Белый дом указывал СМИ, о чем спрашивать Байдена на интервью

CNN: Белый дом указывал радиоведущим WURD, о чем спрашивать Байдена на интервью

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 6 июл - ПРАЙМ. Ведущим радиостанции WURD из города Филадельфия команда президента США Джо Байдена заранее выдала перечень вопросов, которые можно было ему задавать на прошедшем в среду интервью. Об этом сообщила одна из участниц встречи Андреа Лоуфул-Сандерс.
"Мне были отправлены вопросы на одобрение… я получила несколько вопросов — восемь, и четыре выбранных были мною одобрены", — сообщила она в эфире телеканала CNN, комментируя интервью с Байденом.
На вопрос о том, поступил ли этот список вопросов от представителей Белого дома, Лоуфул-Сандерс ответила утвердительно.
Несмотря на перечень вопросов, интервью Байдена не обошлось без эксцессов. Так, глава Белого дома, вспоминая о своих политических достижениях, дал повод подумать, что считает себя чернокожей женщиной.
"Я горд, как я сказал, быть первым вице-президентом, первая чернокожая женщина… служить вместе с чернокожим президентом", — заявил он в ходе интервью.
Байден имел в виду, что занимал должность вице-президента во время правления афроамериканца Барака Обамы, а когда сам стал президентом, назначил на этот пост темнокожую Камалу Харрис.
Неспособность Байдена четко сформулировать мысли вызвала насмешки в соцсетях и некоторых изданиях, утверждающих, что он описал себя как чернокожую женщину.
Байден является старейшим президентом в истории США. Он нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.
Капитолий - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2024
В конгрессе призвали Байдена отказаться от участия в предвыборной гонке
20:39
 
ПолитикаСШАСМИДжо БайденБелый дом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала