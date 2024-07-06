https://1prime.ru/20240706/intervyu-849883741.html

Белый дом указывал СМИ, о чем спрашивать Байдена на интервью

Белый дом указывал СМИ, о чем спрашивать Байдена на интервью - 06.07.2024, ПРАЙМ

Белый дом указывал СМИ, о чем спрашивать Байдена на интервью

Ведущим радиостанции WURD из города Филадельфия команда президента США Джо Байдена заранее выдала перечень вопросов, которые можно было ему задавать на... | 06.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-06T21:55+0300

2024-07-06T21:55+0300

2024-07-06T21:56+0300

политика

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ВАШИНГТОН, 6 июл - ПРАЙМ. Ведущим радиостанции WURD из города Филадельфия команда президента США Джо Байдена заранее выдала перечень вопросов, которые можно было ему задавать на прошедшем в среду интервью. Об этом сообщила одна из участниц встречи Андреа Лоуфул-Сандерс. "Мне были отправлены вопросы на одобрение… я получила несколько вопросов — восемь, и четыре выбранных были мною одобрены", — сообщила она в эфире телеканала CNN, комментируя интервью с Байденом. На вопрос о том, поступил ли этот список вопросов от представителей Белого дома, Лоуфул-Сандерс ответила утвердительно. Несмотря на перечень вопросов, интервью Байдена не обошлось без эксцессов. Так, глава Белого дома, вспоминая о своих политических достижениях, дал повод подумать, что считает себя чернокожей женщиной. "Я горд, как я сказал, быть первым вице-президентом, первая чернокожая женщина… служить вместе с чернокожим президентом", — заявил он в ходе интервью. Байден имел в виду, что занимал должность вице-президента во время правления афроамериканца Барака Обамы, а когда сам стал президентом, назначил на этот пост темнокожую Камалу Харрис. Неспособность Байдена четко сформулировать мысли вызвала насмешки в соцсетях и некоторых изданиях, утверждающих, что он описал себя как чернокожую женщину. Байден является старейшим президентом в истории США. Он нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.

https://1prime.ru/20240706/bayden-849883150.html

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сша, сми, джо байден, белый дом