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"Хороший вопрос": Маск сделал неожиданное заявление о президенте США - 06.07.2024, ПРАЙМ
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"Хороший вопрос": Маск сделал неожиданное заявление о президенте США
"Хороший вопрос": Маск сделал неожиданное заявление о президенте США - 06.07.2024, ПРАЙМ
"Хороший вопрос": Маск сделал неожиданное заявление о президенте США
В США уже некоторое время отсутствует настоящий президент страны, написал американский бизнесмен Илон Маск в соцсети Х. | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T19:15+0300
2024-07-06T19:15+0300
политика
сша
джо байден
илон маск
президент сша
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. В США уже некоторое время отсутствует настоящий президент страны, написал американский бизнесмен Илон Маск в соцсети Х.Такой пост он опубликовал в ответ на статью издания The New York Times с заголовком "Нужен ли США президент?"."Хороший вопрос, поскольку очевидно, что у нас его давно нет", — указал Маск.В материале сказано, что вера в готовность нынешнего главы Белого дома Джо Байдена продолжать занимать свой пост рассеивается, как туман. При этом ряд его защитников утверждает, что страной управляет не один человек, а целая команда президента, отмечает издание.Американские СМИ считают, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с бывшим президентом страны Дональдом Трампом. Дебаты состоялись в ночь на пятницу в Атланте. Байден запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по окончании мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга помогла ему спуститься с лестницы.Сейчас политики и журналисты считают, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия.Вторые дебаты Байдена и Трампа намечены на 10 сентября. Выборы президента США планируется провести 5 ноября 2024 года.
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сша, джо байден, илон маск, президент сша
Политика, США, Джо Байден, Илон Маск, президент США
19:15 06.07.2024
 
"Хороший вопрос": Маск сделал неожиданное заявление о президенте США

Маск заявил, что в США уже давно нет настоящего президента страны

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2024
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. В США уже некоторое время отсутствует настоящий президент страны, написал американский бизнесмен Илон Маск в соцсети Х.
Такой пост он опубликовал в ответ на статью издания The New York Times с заголовком "Нужен ли США президент?".
"Хороший вопрос, поскольку очевидно, что у нас его давно нет", — указал Маск.
В материале сказано, что вера в готовность нынешнего главы Белого дома Джо Байдена продолжать занимать свой пост рассеивается, как туман. При этом ряд его защитников утверждает, что страной управляет не один человек, а целая команда президента, отмечает издание.
Американские СМИ считают, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с бывшим президентом страны Дональдом Трампом. Дебаты состоялись в ночь на пятницу в Атланте. Байден запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по окончании мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга помогла ему спуститься с лестницы.
Сейчас политики и журналисты считают, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия.
Вторые дебаты Байдена и Трампа намечены на 10 сентября. Выборы президента США планируется провести 5 ноября 2024 года.
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ПолитикаСШАДжо БайденИлон Маскпрезидент США
 
 
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