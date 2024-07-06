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"Хороший вопрос": Маск сделал неожиданное заявление о президенте США

"Хороший вопрос": Маск сделал неожиданное заявление о президенте США - 06.07.2024, ПРАЙМ

"Хороший вопрос": Маск сделал неожиданное заявление о президенте США

В США уже некоторое время отсутствует настоящий президент страны, написал американский бизнесмен Илон Маск в соцсети Х. | 06.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-06T19:15+0300

2024-07-06T19:15+0300

2024-07-06T19:15+0300

политика

сша

джо байден

илон маск

президент сша

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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. В США уже некоторое время отсутствует настоящий президент страны, написал американский бизнесмен Илон Маск в соцсети Х.Такой пост он опубликовал в ответ на статью издания The New York Times с заголовком "Нужен ли США президент?"."Хороший вопрос, поскольку очевидно, что у нас его давно нет", — указал Маск.В материале сказано, что вера в готовность нынешнего главы Белого дома Джо Байдена продолжать занимать свой пост рассеивается, как туман. При этом ряд его защитников утверждает, что страной управляет не один человек, а целая команда президента, отмечает издание.Американские СМИ считают, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с бывшим президентом страны Дональдом Трампом. Дебаты состоялись в ночь на пятницу в Атланте. Байден запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по окончании мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга помогла ему спуститься с лестницы.Сейчас политики и журналисты считают, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия.Вторые дебаты Байдена и Трампа намечены на 10 сентября. Выборы президента США планируется провести 5 ноября 2024 года.

https://1prime.ru/20240705/bayden-849867722.html

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