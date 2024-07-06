В России начали продавать "Москвич 3" по сниженной цене
Autonews.ru: в России начались продажи кроссовера "Москвич 3" по сниженной цене
© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСтарт продаж автомобилей "Москвич" у всех официальных дилеров
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Согласно итогам первой половины текущего года, кроссовер "Москвич 3" в базовой комплектации "Стандарт" с механической коробкой передач стал дешевле на 430 тысяч рублей, сообщил портал Autonews.ru.
Так, из актуальных прайс-листов на сайте автозавода следует, что в настоящее время данная машина стоит 1 690 000 рублей. При этом в конце прошлого года она стоила 2 120 000 рублей.
Отмечается, что подешевела и максимальная версия "Комфорт". Сейчас ее можно приобрести за 1 900 000 рублей, а в самом конце 2023 года она стоила 2 278 000 рублей. Таким образом, разница составляет 378 тысяч рублей.
Кроме того, Autonews.ru сообщил, что в прайс-листах автозавода все еще доступны машины 2023 года выпуска. Модель в базовой версии обойдется в 1 590 000 рублей, а в комплектации "Комфорт" — в 1 766 000 рублей.
Отмечается, что подешевела и максимальная версия "Комфорт". Сейчас ее можно приобрести за 1 900 000 рублей, а в самом конце 2023 года она стоила 2 278 000 рублей. Таким образом, разница составляет 378 тысяч рублей.
Кроме того, Autonews.ru сообщил, что в прайс-листах автозавода все еще доступны машины 2023 года выпуска. Модель в базовой версии обойдется в 1 590 000 рублей, а в комплектации "Комфорт" — в 1 766 000 рублей.