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В России начали продавать "Москвич 3" по сниженной цене

В России начали продавать "Москвич 3" по сниженной цене - 06.07.2024, ПРАЙМ

В России начали продавать "Москвич 3" по сниженной цене

Согласно итогам первой половины текущего года, кроссовер "Москвич 3" в базовой комплектации "Стандарт" с механической коробкой передач стал дешевле на 430 тысяч | 06.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-06T19:37+0300

2024-07-06T19:37+0300

2024-07-06T19:37+0300

экономика

авто

автомобиль "москвич"

кроссовер

покупка автомобиля

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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Согласно итогам первой половины текущего года, кроссовер "Москвич 3" в базовой комплектации "Стандарт" с механической коробкой передач стал дешевле на 430 тысяч рублей, сообщил портал Autonews.ru.Так, из актуальных прайс-листов на сайте автозавода следует, что в настоящее время данная машина стоит 1 690 000 рублей. При этом в конце прошлого года она стоила 2 120 000 рублей.Отмечается, что подешевела и максимальная версия "Комфорт". Сейчас ее можно приобрести за 1 900 000 рублей, а в самом конце 2023 года она стоила 2 278 000 рублей. Таким образом, разница составляет 378 тысяч рублей.Кроме того, Autonews.ru сообщил, что в прайс-листах автозавода все еще доступны машины 2023 года выпуска. Модель в базовой версии обойдется в 1 590 000 рублей, а в комплектации "Комфорт" — в 1 766 000 рублей.

https://1prime.ru/20240703/vnedorozhnik-849691041.html

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авто, автомобиль "москвич", кроссовер, покупка автомобиля