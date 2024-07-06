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Посол РФ объяснил, почему не запускают прямые рейсы Россия - Бали

Посол РФ объяснил, почему не запускают прямые рейсы Россия - Бали - 06.07.2024, ПРАЙМ

Посол РФ объяснил, почему не запускают прямые рейсы Россия - Бали

Прямые рейсы на индонезийский остров Бали пока не удается запустить, так как индонезийские компании и банки опасаются вторичных западных санкций, заявил РИА... | 06.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-06T07:24+0300

2024-07-06T07:24+0300

2024-07-06T08:20+0300

экономика

рейсы

бали

вторичные санкции

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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Прямые рейсы на индонезийский остров Бали пока не удается запустить, так как индонезийские компании и банки опасаются вторичных западных санкций, заявил РИА Новости Сергей Толченов в своем первом интервью с прессой после назначения новым послом Российской Федерации в Индонезии. По словам дипломата, следующий шаг ради возобновления прямого авиасообщения, прервавшегося несколько лет назад, должна сделать именно Индонезия. "С одной стороны, наши индонезийские партнеры действительно говорят о своей заинтересованности в возобновлении прямого авиасообщения. С другой - пока не видно практических шагов по созданию условий для того, чтобы полеты между Россией и Индонезией возобновились", - отметил посол. По словам Толченова, российские авиаперевозчики уже высказали готовность направлять в Индонезию свои самолеты. "Весь вопрос сейчас упирается в то, что местная сторона пока не может создать условия, необходимые для их приема и обслуживания. Речь идет как о заправке топливом, так и о возможности проводить расчеты - за топливо, другие аэропортовые услуги, в том числе и за продажу билетов. Есть ощущение, что индонезийские компании и банки, которые вовлечены в этот процесс, по-прежнему опасаются вторичных западных санкций", - добавил глава российской дипмиссии. Он также подчеркнул, что Москва ждет от Джакарты предложения "конкретных шагов, которые позволят решить эти проблемы". "Уверен, что после этого вопрос о возобновлении прямого сообщения может быть переведен в практическую плоскость, и мы вновь увидим самолеты российских авиакомпаний на Бали", - подытожил дипломат. Ранее министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил в интервью РИА Новости, что надеется на скорое возобновление прямых рейсов с РФ несмотря на возникшие технические трудности.

https://1prime.ru/20240703/sanktsii-849721767.html

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рейсы, бали, вторичные санкции