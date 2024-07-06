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В Армении пройдут армяно-американские военные учения - 06.07.2024, ПРАЙМ
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В Армении пройдут армяно-американские военные учения
В Армении пройдут армяно-американские военные учения - 06.07.2024, ПРАЙМ
В Армении пройдут армяно-американские военные учения
В Армении с 15 по 24 июля пройдут армяно-американские военные учения Eagle partner 2024. Официальная цель учений - подготовка личного состава к международным... | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T10:06+0300
2024-07-06T10:14+0300
политика
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военные учения
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. В Армении с 15 по 24 июля пройдут армяно-американские военные учения Eagle partner 2024. Официальная цель учений - подготовка личного состава к международным миротворческим миссиям, передает пресс-служба армянского оборонного ведомства.В пресс-релизе Минобороны Армении указывается: "В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссий с 15 по 24 июля в Армении пройдут совместные армяно-американские учения Eagle partner 2024". Как уточняет пресс-служба армянского оборонного ведомства, в учениях примут участие подразделения миротворческой бригады ВС Армении, сухопутных войск Соединенных Штатов в Европе и Африке, а также национальной гвардии Канзаса.
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сша, военные учения
Политика, США, военные учения
10:06 06.07.2024 (обновлено: 10:14 06.07.2024)
 
В Армении пройдут армяно-американские военные учения

Минобороны: армяно-американские военные учения пройдут в Армении с 15 по 24 июля

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМиротворцы из Таджикистана, Армении, Киргизии вылетели в Казахстан
Миротворцы из Таджикистана, Армении, Киргизии вылетели в Казахстан
© Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. В Армении с 15 по 24 июля пройдут армяно-американские военные учения Eagle partner 2024. Официальная цель учений - подготовка личного состава к международным миротворческим миссиям, передает пресс-служба армянского оборонного ведомства.
В пресс-релизе Минобороны Армении указывается: "В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссий с 15 по 24 июля в Армении пройдут совместные армяно-американские учения Eagle partner 2024".
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Как уточняет пресс-служба армянского оборонного ведомства, в учениях примут участие подразделения миротворческой бригады ВС Армении, сухопутных войск Соединенных Штатов в Европе и Африке, а также национальной гвардии Канзаса.
 
ПолитикаСШАвоенные учения
 
 
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