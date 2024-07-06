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Президент Грузии прокомментировала решение США о переносе военных учений
Президент Грузии прокомментировала решение США о переносе военных учений - 06.07.2024, ПРАЙМ
Президент Грузии прокомментировала решение США о переносе военных учений
Перенос военных учений США и Грузии "Достойный партнер" угрожает стратегическому партнерству между двумя государствами, а также обороноспособности Тбилиси,... | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T15:39+0300
2024-07-06T15:39+0300
2024-07-06T15:39+0300
политика
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военные учения
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ТБИЛИСИ, 6 июл - ПРАЙМ. Перенос военных учений США и Грузии "Достойный партнер" угрожает стратегическому партнерству между двумя государствами, а также обороноспособности Тбилиси, заявила президент страны Саломе Зурабишвили. Ранее в Пентагоне заявили, что Вашингтон на неопределенный срок отложил проведение совместных военных учений с Грузией из-за пересмотром отношений двух стран. Учения должны были пройти с 25 июля по 6 августа. "Это наносит ущерб нашей стране. Это может быть таким же уровнем ущерба, что и российский закон для нашего европейского пути. Это ущерб нашему стратегическому партнерству с США, угроза нашей обороноспособности и всему, благодаря чему по сей день строилась наша армия", — сказала Зурабишвили журналистам. Она выразила уверенность, что причинной решения Вашингтона стали действия властей Грузии. По ее словам, грузинское руководство "не догадывается, где находятся их друзья, а где враги, что нужно делать и где есть мир". "Мир не может быть достигнут в изоляции и тогда, когда мы останемся без партнеров. У нас не будет ни одного ресурса для укрепления нашей армии, даже для обеспечения безопасности страны", — заключила президент.
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сша, грузия, саломе зурабишвили, военные учения
Политика, США, ГРУЗИЯ, Саломе Зурабишвили, военные учения
Президент Грузии прокомментировала решение США о переносе военных учений
Зурабишвили: перенос сроков совместных с США военных учений угрожает Грузии
ТБИЛИСИ, 6 июл - ПРАЙМ. Перенос военных учений США и Грузии "Достойный партнер" угрожает стратегическому партнерству между двумя государствами, а также обороноспособности Тбилиси, заявила президент страны Саломе Зурабишвили.
Ранее в Пентагоне заявили, что Вашингтон на неопределенный срок отложил проведение совместных военных учений с Грузией из-за пересмотром отношений двух стран. Учения должны были пройти с 25 июля по 6 августа.
"Это наносит ущерб нашей стране. Это может быть таким же уровнем ущерба, что и российский закон для нашего европейского пути. Это ущерб нашему стратегическому партнерству с США, угроза нашей обороноспособности и всему, благодаря чему по сей день строилась наша армия", — сказала Зурабишвили журналистам.
Она выразила уверенность, что причинной решения Вашингтона стали действия властей Грузии.
По ее словам, грузинское руководство "не догадывается, где находятся их друзья, а где враги, что нужно делать и где есть мир".
"Мир не может быть достигнут в изоляции и тогда, когда мы останемся без партнеров. У нас не будет ни одного ресурса для укрепления нашей армии, даже для обеспечения безопасности страны", — заключила президент.
В Минобороны Грузии прокомментировали решение Пентагона о переносе учений