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Президент Грузии прокомментировала решение США о переносе военных учений - 06.07.2024, ПРАЙМ
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Президент Грузии прокомментировала решение США о переносе военных учений
Президент Грузии прокомментировала решение США о переносе военных учений - 06.07.2024, ПРАЙМ
Президент Грузии прокомментировала решение США о переносе военных учений
Перенос военных учений США и Грузии "Достойный партнер" угрожает стратегическому партнерству между двумя государствами, а также обороноспособности Тбилиси,... | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T15:39+0300
2024-07-06T15:39+0300
политика
сша
грузия
саломе зурабишвили
военные учения
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ТБИЛИСИ, 6 июл - ПРАЙМ. Перенос военных учений США и Грузии "Достойный партнер" угрожает стратегическому партнерству между двумя государствами, а также обороноспособности Тбилиси, заявила президент страны Саломе Зурабишвили. Ранее в Пентагоне заявили, что Вашингтон на неопределенный срок отложил проведение совместных военных учений с Грузией из-за пересмотром отношений двух стран. Учения должны были пройти с 25 июля по 6 августа. "Это наносит ущерб нашей стране. Это может быть таким же уровнем ущерба, что и российский закон для нашего европейского пути. Это ущерб нашему стратегическому партнерству с США, угроза нашей обороноспособности и всему, благодаря чему по сей день строилась наша армия", — сказала Зурабишвили журналистам. Она выразила уверенность, что причинной решения Вашингтона стали действия властей Грузии. По ее словам, грузинское руководство "не догадывается, где находятся их друзья, а где враги, что нужно делать и где есть мир". "Мир не может быть достигнут в изоляции и тогда, когда мы останемся без партнеров. У нас не будет ни одного ресурса для укрепления нашей армии, даже для обеспечения безопасности страны", — заключила президент.
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сша, грузия, саломе зурабишвили, военные учения
Политика, США, ГРУЗИЯ, Саломе Зурабишвили, военные учения
15:39 06.07.2024
 
Президент Грузии прокомментировала решение США о переносе военных учений

Зурабишвили: перенос сроков совместных с США военных учений угрожает Грузии

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВстреча президентов Австрии и Грузии А. Ван дер Беллена и С. Зурабишвили
Встреча президентов Австрии и Грузии А. Ван дер Беллена и С. Зурабишвили - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ТБИЛИСИ, 6 июл - ПРАЙМ. Перенос военных учений США и Грузии "Достойный партнер" угрожает стратегическому партнерству между двумя государствами, а также обороноспособности Тбилиси, заявила президент страны Саломе Зурабишвили.
Ранее в Пентагоне заявили, что Вашингтон на неопределенный срок отложил проведение совместных военных учений с Грузией из-за пересмотром отношений двух стран. Учения должны были пройти с 25 июля по 6 августа.
"Это наносит ущерб нашей стране. Это может быть таким же уровнем ущерба, что и российский закон для нашего европейского пути. Это ущерб нашему стратегическому партнерству с США, угроза нашей обороноспособности и всему, благодаря чему по сей день строилась наша армия", — сказала Зурабишвили журналистам.
Она выразила уверенность, что причинной решения Вашингтона стали действия властей Грузии.
По ее словам, грузинское руководство "не догадывается, где находятся их друзья, а где враги, что нужно делать и где есть мир".
"Мир не может быть достигнут в изоляции и тогда, когда мы останемся без партнеров. У нас не будет ни одного ресурса для укрепления нашей армии, даже для обеспечения безопасности страны", — заключила президент.
Тбилиси - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
В Минобороны Грузии прокомментировали решение Пентагона о переносе учений
Вчера, 18:54
 
ПолитикаСШАГРУЗИЯСаломе Зурабишвиливоенные учения
 
 
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