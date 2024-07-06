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Песков: западные политики не связывались с Кремлем по мирным инициативам - 06.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240706/ukraina-849873952.html
Песков: западные политики не связывались с Кремлем по мирным инициативам
Песков: западные политики не связывались с Кремлем по мирным инициативам - 06.07.2024, ПРАЙМ
Песков: западные политики не связывались с Кремлем по мирным инициативам
Западные политики не связывались с Кремлем по мирным инициативам по Украине, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь главы... | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T08:04+0300
2024-07-06T08:04+0300
спецоперация на украине
дмитрий песков
запад
украина
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Западные политики не связывались с Кремлем по мирным инициативам по Украине, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Российский лидер 14 июня - накануне начала конференции в Швейцарии - заявил о готовности России к мирным переговорам по урегулированию кризиса на Украине. При этом Путин назвал необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года. Еще одно условие, названное российским президентом: Запад должен снять с Российской Федерации все санкции. Вместе с тем Путин подчеркнул, что ситуация на фронте и впредь будет меняться не в пользу Украины, и впоследствии условия Российской Федерации могут измениться. Президент отметил, что в данный момент речь идет не о замораживании, а о полном прекращении конфликта.На вопрос, связывался ли с Кремлем кто-либо из политиков Запада спустя три недели, Песков ответил: "Нет".
https://1prime.ru/20240704/ukraina-849798369.html
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дмитрий песков, запад, украина
Спецоперация на Украине, Дмитрий Песков, ЗАПАД, УКРАИНА
08:04 06.07.2024
 
Песков: западные политики не связывались с Кремлем по мирным инициативам

Песков: политики Запада не обращались к Кремлю с мирными инициативами по Украине

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости . POOL
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Западные политики не связывались с Кремлем по мирным инициативам по Украине, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Российский лидер 14 июня - накануне начала конференции в Швейцарии - заявил о готовности России к мирным переговорам по урегулированию кризиса на Украине. При этом Путин назвал необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года. Еще одно условие, названное российским президентом: Запад должен снять с Российской Федерации все санкции.
Вместе с тем Путин подчеркнул, что ситуация на фронте и впредь будет меняться не в пользу Украины, и впоследствии условия Российской Федерации могут измениться. Президент отметил, что в данный момент речь идет не о замораживании, а о полном прекращении конфликта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
На Западе задумались о предложениях РФ по Украине, заявил Песков
4 июля, 19:47
На вопрос, связывался ли с Кремлем кто-либо из политиков Запада спустя три недели, Песков ответил: "Нет".
 
Спецоперация на УкраинеДмитрий ПесковЗАПАДУКРАИНА
 
 
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