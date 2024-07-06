https://1prime.ru/20240706/ukraina-849873952.html

Песков: западные политики не связывались с Кремлем по мирным инициативам

Песков: западные политики не связывались с Кремлем по мирным инициативам - 06.07.2024, ПРАЙМ

Песков: западные политики не связывались с Кремлем по мирным инициативам

Западные политики не связывались с Кремлем по мирным инициативам по Украине, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь главы... | 06.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-06T08:04+0300

2024-07-06T08:04+0300

2024-07-06T08:04+0300

спецоперация на украине

дмитрий песков

запад

украина

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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Западные политики не связывались с Кремлем по мирным инициативам по Украине, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Российский лидер 14 июня - накануне начала конференции в Швейцарии - заявил о готовности России к мирным переговорам по урегулированию кризиса на Украине. При этом Путин назвал необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года. Еще одно условие, названное российским президентом: Запад должен снять с Российской Федерации все санкции. Вместе с тем Путин подчеркнул, что ситуация на фронте и впредь будет меняться не в пользу Украины, и впоследствии условия Российской Федерации могут измениться. Президент отметил, что в данный момент речь идет не о замораживании, а о полном прекращении конфликта.На вопрос, связывался ли с Кремлем кто-либо из политиков Запада спустя три недели, Песков ответил: "Нет".

https://1prime.ru/20240704/ukraina-849798369.html

запад

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дмитрий песков, запад, украина