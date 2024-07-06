https://1prime.ru/20240706/ukraina-849877782.html

"Зеленский настороженно следит". В США раскрыли, к чему готовятся в Киеве

"Зеленский настороженно следит". В США раскрыли, к чему готовятся в Киеве - 06.07.2024, ПРАЙМ

"Зеленский настороженно следит". В США раскрыли, к чему готовятся в Киеве

Владимира Зеленского ожидает сокращение западной помощи в преддверии выборов президента в США в ноябре нынешнего года, пишет в материале для Responsible... | 06.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-06T13:28+0300

2024-07-06T13:28+0300

2024-07-06T13:28+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

запад

помощь украине

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МОСКВА, 6 июл – ПРАЙМ. Владимира Зеленского ожидает сокращение западной помощи в преддверии выборов президента в США в ноябре нынешнего года, пишет в материале для Responsible Statecraft обозреватель Блейз Малли.По его словам, в настоящий момент Зеленский "настороженно следит за событиями в мире, считывает сигналы и готовится к возможному переизбранию Трампа".Глава киевского режима в последнее время наблюдал как за выборами в Европарламент и первым туром выборов во французский парламент, так и за дебатами Джо Байдена с Дональдом Трампом, говорится в публикации.Обозреватель разделяет распространенную точку зрения, согласно которой, если Трамп снова станет хозяином Белого дома, то вполне может внести серьезные коррективы в нынешнюю политику США, в том числе изменить позицию по Украине и пересмотреть роль Соединенных Штатов в НАТО.Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на президентских выборах сможет урегулировать конфликт на Украине в течение суток.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20240705/zelenskiy-849850939.html

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владимир зеленский, запад, помощь украине