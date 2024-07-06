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"Зеленский настороженно следит". В США раскрыли, к чему готовятся в Киеве
"Зеленский настороженно следит". В США раскрыли, к чему готовятся в Киеве - 06.07.2024, ПРАЙМ
"Зеленский настороженно следит". В США раскрыли, к чему готовятся в Киеве
Владимира Зеленского ожидает сокращение западной помощи в преддверии выборов президента в США в ноябре нынешнего года, пишет в материале для Responsible... | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T13:28+0300
2024-07-06T13:28+0300
2024-07-06T13:28+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
запад
помощь украине
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МОСКВА, 6 июл – ПРАЙМ. Владимира Зеленского ожидает сокращение западной помощи в преддверии выборов президента в США в ноябре нынешнего года, пишет в материале для Responsible Statecraft обозреватель Блейз Малли.По его словам, в настоящий момент Зеленский "настороженно следит за событиями в мире, считывает сигналы и готовится к возможному переизбранию Трампа".Глава киевского режима в последнее время наблюдал как за выборами в Европарламент и первым туром выборов во французский парламент, так и за дебатами Джо Байдена с Дональдом Трампом, говорится в публикации.Обозреватель разделяет распространенную точку зрения, согласно которой, если Трамп снова станет хозяином Белого дома, то вполне может внести серьезные коррективы в нынешнюю политику США, в том числе изменить позицию по Украине и пересмотреть роль Соединенных Штатов в НАТО.Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на президентских выборах сможет урегулировать конфликт на Украине в течение суток.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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владимир зеленский, запад, помощь украине
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, ЗАПАД, помощь Украине
"Зеленский настороженно следит". В США раскрыли, к чему готовятся в Киеве
RS: Зеленский готовится к сокращению поддержки со стороны Запада
МОСКВА, 6 июл – ПРАЙМ.
Владимира Зеленского ожидает сокращение западной помощи в преддверии выборов президента в США в ноябре нынешнего года, пишет в материале для Responsible Statecraft
обозреватель Блейз Малли.
По его словам, в настоящий момент Зеленский "настороженно следит за событиями в мире, считывает сигналы и готовится к возможному переизбранию Трампа".
Глава киевского режима в последнее время наблюдал как за выборами в Европарламент и первым туром выборов во французский парламент, так и за дебатами Джо Байдена с Дональдом Трампом, говорится в публикации.
Обозреватель разделяет распространенную точку зрения, согласно которой, если Трамп снова станет хозяином Белого дома, то вполне может внести серьезные коррективы в нынешнюю политику США, в том числе изменить позицию по Украине и пересмотреть роль Соединенных Штатов в НАТО.
Времени не осталось: в Раде сообщили о "черной метке" для Зеленского
Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на президентских выборах сможет урегулировать конфликт на Украине в течение суток.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>