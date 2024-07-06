Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Американский инвестор рассказал, чем США смогут заменить российский уран - 06.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240706/uran-849873244.html
Американский инвестор рассказал, чем США смогут заменить российский уран
Американский инвестор рассказал, чем США смогут заменить российский уран - 06.07.2024, ПРАЙМ
Американский инвестор рассказал, чем США смогут заменить российский уран
США смогут найти поставщиков урана для замещения поставок металла из России, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T07:07+0300
2024-07-06T07:08+0300
экономика
сша
уран
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/76546/06/765460620_0:57:1500:901_1920x0_80_0_0_f17f7da2b6c6ec09513aab0f1848fb95.jpg
МОСКВА, 6 июля - ПРАЙМ. США смогут найти поставщиков урана для замещения поставок металла из России, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. "Америка производит уран. У нее есть друзья, такие как Канада, которые производят уран. В мире много урана. Америка найдет уран", - сообщил он агентству. По мнению американского инвестора, в мире много продавцов урана, которые хотят продать его Соединенным Штатам и другим покупателям. Президент США Джо Байден в мае подписал принятый американскими конгрессменами закон о запрете на импорт урана из России. "Росатом" в комментарии для РИА Новости назвал этот закон дискриминационным и нерыночным. Подобные решения, имеющие политический подтекст, носят деструктивный характер для устойчивого функционирования глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла, отмечали в госкорпорации. Подчеркнуто, что "Росатом" прочно удерживает позиции мирового лидера в атомных технологиях и продолжит развивать отношения с зарубежными партнерами, заинтересованными в долгосрочном сотрудничестве.
https://1prime.ru/20240624/uran-849425637.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76546/06/765460620_112:0:1389:958_1920x0_80_0_0_07fa4bed6719b8decb641ff64ed94b77.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, уран, россия
Экономика, США, уран, РОССИЯ
07:07 06.07.2024 (обновлено: 07:08 06.07.2024)
 
Американский инвестор рассказал, чем США смогут заменить российский уран

Инвстор Роджер: США сумеют найти поставщиков урана для замещения поставок из РФ

© fotolia.com / Andrey ArmyagovРадиация
Радиация - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2024
© fotolia.com / Andrey Armyagov
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 июля - ПРАЙМ. США смогут найти поставщиков урана для замещения поставок металла из России, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс.
"Америка производит уран. У нее есть друзья, такие как Канада, которые производят уран. В мире много урана. Америка найдет уран", - сообщил он агентству.
По мнению американского инвестора, в мире много продавцов урана, которые хотят продать его Соединенным Штатам и другим покупателям.
Президент США Джо Байден в мае подписал принятый американскими конгрессменами закон о запрете на импорт урана из России.
Контейнер с обедненным гексафторидом урана - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
Китай в мае купил у России урана на рекордную сумму
24 июня, 05:57
"Росатом" в комментарии для РИА Новости назвал этот закон дискриминационным и нерыночным. Подобные решения, имеющие политический подтекст, носят деструктивный характер для устойчивого функционирования глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла, отмечали в госкорпорации. Подчеркнуто, что "Росатом" прочно удерживает позиции мирового лидера в атомных технологиях и продолжит развивать отношения с зарубежными партнерами, заинтересованными в долгосрочном сотрудничестве.
 
ЭкономикаСШАуранРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала