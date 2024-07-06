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Американский инвестор рассказал, чем США смогут заменить российский уран

Американский инвестор рассказал, чем США смогут заменить российский уран - 06.07.2024, ПРАЙМ

Американский инвестор рассказал, чем США смогут заменить российский уран

США смогут найти поставщиков урана для замещения поставок металла из России, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. | 06.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-06T07:07+0300

2024-07-06T07:07+0300

2024-07-06T07:08+0300

экономика

сша

уран

россия

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МОСКВА, 6 июля - ПРАЙМ. США смогут найти поставщиков урана для замещения поставок металла из России, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. "Америка производит уран. У нее есть друзья, такие как Канада, которые производят уран. В мире много урана. Америка найдет уран", - сообщил он агентству. По мнению американского инвестора, в мире много продавцов урана, которые хотят продать его Соединенным Штатам и другим покупателям. Президент США Джо Байден в мае подписал принятый американскими конгрессменами закон о запрете на импорт урана из России. "Росатом" в комментарии для РИА Новости назвал этот закон дискриминационным и нерыночным. Подобные решения, имеющие политический подтекст, носят деструктивный характер для устойчивого функционирования глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла, отмечали в госкорпорации. Подчеркнуто, что "Росатом" прочно удерживает позиции мирового лидера в атомных технологиях и продолжит развивать отношения с зарубежными партнерами, заинтересованными в долгосрочном сотрудничестве.

https://1prime.ru/20240624/uran-849425637.html

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сша, уран, россия