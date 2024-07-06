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США нарастили закупки российского урана до годового максимума

США нарастили закупки российского урана до годового максимума - 06.07.2024, ПРАЙМ

США нарастили закупки российского урана до годового максимума

США в мае приобрели у России обогащенного урана на 209,5 миллиона долларов - это максимум с марта прошлого года, следует из расчетов РИА Новости по данным... | 06.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-06T08:23+0300

2024-07-06T08:23+0300

2024-07-06T08:23+0300

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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. США в мае приобрели у России обогащенного урана на 209,5 миллиона долларов - это максимум с марта прошлого года, следует из расчетов РИА Новости по данным американского статбюро. Россия в конце весны возобновила поставки урана Штатам после перерыва в апреле: за месяц объем экспорта составил 91,1 тонны на 209,5 миллиона долларов. Это стало максимумом с марта 2023 года, когда было поставлено обогащенного урана на 245,9 миллиона долларов. При этом в целом США приобрели обогащенного урана на максимальную за все время сумму - 987 миллионов долларов. При этом впервые с июля 2015 года покупки были у всех основных поставщиков. Главным экспортером урана в Штаты в мае был Китай с поставками на 323,6 миллиона долларов, при этом четыре месяца до этого поставок не было. Далее идет Франция с 245,4 миллиона долларов, которая возобновила поставки после трехмесячного перерыва. Тройку лидеров замыкала Россия. Далее идут Германия (96,8 миллиона долларов) и Нидерланды (63,3 миллиона), Британия (38 миллионов). Небольшие поставки даже были из Казахстана (8 миллионов долларов) и Бельгии (2,6 миллиона).

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сша, уран, россия