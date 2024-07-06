https://1prime.ru/20240706/zelenskiy-849876185.html

"Контролируют Украину". В США заявили о смертельной угрозе Зеленскому

"Контролируют Украину". В США заявили о смертельной угрозе Зеленскому - 06.07.2024, ПРАЙМ

"Контролируют Украину". В США заявили о смертельной угрозе Зеленскому

Бригада "Азов"* пригрозила Владимиру Зеленскому смертью, если он начнет мирные переговоры с Российской Федерацией. Об этом в беседе с Youtube-каналу Dialogue... | 06.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-06T11:31+0300

2024-07-06T11:31+0300

2024-07-06T11:32+0300

спецоперация на украине

скотт риттер

владимир зеленский

угроза

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МОСКВА, 6 июл – ПРАЙМ. Бригада "Азов"* пригрозила Владимиру Зеленскому смертью, если он начнет мирные переговоры с Российской Федерацией. Об этом в беседе с Youtube-каналу Dialogue Works рассказал разведчик ВС США в отставке Скотт Риттер."Начштаба "Азова"*, <…> он сказал Зеленскому: "Даже не думай о мирном договоре. Это будет твой конец". Снова "Азов"* занимается тем, что делал всегда — угрожает главе Украины смертью, если тот выберет что-то, кроме Вальхаллы".При этом Риттер почеркнул, что такое положение вещей – украинская реальность, в которой "нацисты контролируют Украину до самого конца".По его словам, нацистские формирования на Украине - очень удобный инструмент для США, с помощью которого Вашингтон контролирует Киев и ведет борьбу на уничтожение с Российской Федерацией.Раньше Соединенные Штаты, как отмечает отставной разведчик, еще притворялись, что считают нацбаты отбросами."Но сейчас это (притворство – прим. ред.) не имеет значения, потому что мы заняты убийством русских", — заключил Риттер.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://1prime.ru/20240705/zelenskiy-849850939.html

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скотт риттер, владимир зеленский, угроза