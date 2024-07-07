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Назван надежный японский автомобиль за 1,5 миллиона рублей

Назван надежный японский автомобиль за 1,5 миллиона рублей - 07.07.2024, ПРАЙМ

Назван надежный японский автомобиль за 1,5 миллиона рублей

В России на вторичном автомобильном рынке можно найти надежный японский кроссовер стоимостью 1,5 миллиона рублей, сообщил автоэксперт журнала "За рулем" Сергей... | 07.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-07T18:02+0300

2024-07-07T18:02+0300

2024-07-07T18:02+0300

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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. В России на вторичном автомобильном рынке можно найти надежный японский кроссовер стоимостью 1,5 миллиона рублей, сообщил автоэксперт журнала "За рулем" Сергей Зиновьев.По его мнению, с бездорожьем прекрасно справится Subaru Forester. При этом модель возрастом 12-13 лет с пробегом от 150 тысяч километров обойдется в 1,5 миллиона рублей.Зиновьев отметил, что Forester оснащен механической коробкой передач и имеет двухлитровый двигатель на 150 лошадиных сил, который склонен к перегреву. При этом мотор способен выдержать до 250 тысяч километров пробега. Автоэксперт добавил, что внутреннее оснащение кроссовера является довольно богатым и имеет много электроники."При любой коробке передач – постоянный полный привод. Но только на европейской версии с МКП – с механическим межосевым дифференциалом и понижающей передачей. В версиях с вариатором момент на задок передает муфта, управляемая электроникой", — отметил Зиновьев. Он также предупредил, что версия с вариатором Lineartronic является надежной, но при поломке его ремонт будет очень дорогим.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, кроссовер, подержанные авто, subaru