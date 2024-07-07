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Назван надежный японский автомобиль за 1,5 миллиона рублей - 07.07.2024, ПРАЙМ
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Назван надежный японский автомобиль за 1,5 миллиона рублей
Назван надежный японский автомобиль за 1,5 миллиона рублей - 07.07.2024, ПРАЙМ
Назван надежный японский автомобиль за 1,5 миллиона рублей
В России на вторичном автомобильном рынке можно найти надежный японский кроссовер стоимостью 1,5 миллиона рублей, сообщил автоэксперт журнала "За рулем" Сергей... | 07.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-07T18:02+0300
2024-07-07T18:02+0300
экономика
авто
кроссовер
подержанные авто
subaru
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. В России на вторичном автомобильном рынке можно найти надежный японский кроссовер стоимостью 1,5 миллиона рублей, сообщил автоэксперт журнала "За рулем" Сергей Зиновьев.По его мнению, с бездорожьем прекрасно справится Subaru Forester. При этом модель возрастом 12-13 лет с пробегом от 150 тысяч километров обойдется в 1,5 миллиона рублей.Зиновьев отметил, что Forester оснащен механической коробкой передач и имеет двухлитровый двигатель на 150 лошадиных сил, который склонен к перегреву. При этом мотор способен выдержать до 250 тысяч километров пробега. Автоэксперт добавил, что внутреннее оснащение кроссовера является довольно богатым и имеет много электроники."При любой коробке передач – постоянный полный привод. Но только на европейской версии с МКП – с механическим межосевым дифференциалом и понижающей передачей. В версиях с вариатором момент на задок передает муфта, управляемая электроникой", — отметил Зиновьев. Он также предупредил, что версия с вариатором Lineartronic является надежной, но при поломке его ремонт будет очень дорогим.
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авто, кроссовер, подержанные авто, subaru
Экономика, Авто, кроссовер, подержанные авто, Subaru
18:02 07.07.2024
 
Назван надежный японский автомобиль за 1,5 миллиона рублей

Автоэксперт Зиновьев: на "вторичке" в России продается надежный Subaru Forester

© AFP / Kazuhiro Nogi Эмблема Subaru
Эмблема Subaru - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2024
© AFP / Kazuhiro Nogi
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. В России на вторичном автомобильном рынке можно найти надежный японский кроссовер стоимостью 1,5 миллиона рублей, сообщил автоэксперт журнала "За рулем" Сергей Зиновьев.
По его мнению, с бездорожьем прекрасно справится Subaru Forester. При этом модель возрастом 12-13 лет с пробегом от 150 тысяч километров обойдется в 1,5 миллиона рублей.
Зиновьев отметил, что Forester оснащен механической коробкой передач и имеет двухлитровый двигатель на 150 лошадиных сил, который склонен к перегреву. При этом мотор способен выдержать до 250 тысяч километров пробега.
Автоэксперт добавил, что внутреннее оснащение кроссовера является довольно богатым и имеет много электроники.
"При любой коробке передач – постоянный полный привод. Но только на европейской версии с МКП – с механическим межосевым дифференциалом и понижающей передачей. В версиях с вариатором момент на задок передает муфта, управляемая электроникой", — отметил Зиновьев.
Он также предупредил, что версия с вариатором Lineartronic является надежной, но при поломке его ремонт будет очень дорогим.
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ЭкономикаАвтокроссоверподержанные автоSubaru
 
 
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