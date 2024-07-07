https://1prime.ru/20240707/bayden-849884512.html

В штабе Байдена пообещали больше не ограничивать СМИ списками вопросов

В штабе Байдена пообещали больше не ограничивать СМИ списками вопросов - 07.07.2024, ПРАЙМ

В штабе Байдена пообещали больше не ограничивать СМИ списками вопросов

В предвыборном штабе президента Соединенных Штатов Джо Байдена пообещали больше не ограничивать журналистов списками вопросов для интервью с главой страны. Об... | 07.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-07T06:45+0300

2024-07-07T06:45+0300

2024-07-07T06:53+0300

политика

джо байден

вопросы

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. В предвыборном штабе президента Соединенных Штатов Джо Байдена пообещали больше не ограничивать журналистов списками вопросов для интервью с главой страны. Об этом сообщил телеканал CNN, сославшись на собственного источника.Ранее журналистка радиостанции WURD Андреа Лоуфул-Сандерс сообщила телеканалу о заранее полученном от администрации президента списке вопросов, которые разрешалось задавать Байдену в ходе прошедшего в среду интервью. Об ограничивающем списке сообщил и ведущий радиостанции Civic Media Эрл Инграм, бравший интервью у американского президента на этой неделе.При этом источник CNN заявил: "Хотя интервьюеры всегда были вольны задавать любые вопросы, которые им нравятся, в дальнейшем мы будем воздерживаться от предложения рекомендуемых вопросов".

https://1prime.ru/20240706/bayden-849883150.html

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джо байден, вопросы