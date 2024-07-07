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В штабе Байдена пообещали больше не ограничивать СМИ списками вопросов - 07.07.2024, ПРАЙМ
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В штабе Байдена пообещали больше не ограничивать СМИ списками вопросов
В штабе Байдена пообещали больше не ограничивать СМИ списками вопросов - 07.07.2024, ПРАЙМ
В штабе Байдена пообещали больше не ограничивать СМИ списками вопросов
В предвыборном штабе президента Соединенных Штатов Джо Байдена пообещали больше не ограничивать журналистов списками вопросов для интервью с главой страны. Об... | 07.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-07T06:45+0300
2024-07-07T06:53+0300
политика
джо байден
вопросы
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. В предвыборном штабе президента Соединенных Штатов Джо Байдена пообещали больше не ограничивать журналистов списками вопросов для интервью с главой страны. Об этом сообщил телеканал CNN, сославшись на собственного источника.Ранее журналистка радиостанции WURD Андреа Лоуфул-Сандерс сообщила телеканалу о заранее полученном от администрации президента списке вопросов, которые разрешалось задавать Байдену в ходе прошедшего в среду интервью. Об ограничивающем списке сообщил и ведущий радиостанции Civic Media Эрл Инграм, бравший интервью у американского президента на этой неделе.При этом источник CNN заявил: "Хотя интервьюеры всегда были вольны задавать любые вопросы, которые им нравятся, в дальнейшем мы будем воздерживаться от предложения рекомендуемых вопросов".
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джо байден, вопросы
Политика, Джо Байден, вопросы
06:45 07.07.2024 (обновлено: 06:53 07.07.2024)
 
В штабе Байдена пообещали больше не ограничивать СМИ списками вопросов

CNN: в штабе Байдена обещали больше не давать список вопросов его интервьюерам

© РИА Новости . Игорь Михалев | Перейти в медиабанкПамятник президенту Эндрю Джексону перед Белым домом в Вашингтоне
Памятник президенту Эндрю Джексону перед Белым домом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости . Игорь Михалев
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. В предвыборном штабе президента Соединенных Штатов Джо Байдена пообещали больше не ограничивать журналистов списками вопросов для интервью с главой страны. Об этом сообщил телеканал CNN, сославшись на собственного источника.
Ранее журналистка радиостанции WURD Андреа Лоуфул-Сандерс сообщила телеканалу о заранее полученном от администрации президента списке вопросов, которые разрешалось задавать Байдену в ходе прошедшего в среду интервью. Об ограничивающем списке сообщил и ведущий радиостанции Civic Media Эрл Инграм, бравший интервью у американского президента на этой неделе.
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При этом источник CNN заявил: "Хотя интервьюеры всегда были вольны задавать любые вопросы, которые им нравятся, в дальнейшем мы будем воздерживаться от предложения рекомендуемых вопросов".
 
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