https://1prime.ru/20240707/bayden-849892998.html
Байдену предстоит "критическая неделя", заявил сенатор США
Байдену предстоит "критическая неделя", заявил сенатор США - 07.07.2024, ПРАЙМ
Байдену предстоит "критическая неделя", заявил сенатор США
Следующая неделя будет иметь "абсолютно критическое" значения для заявки президента США Джо Байдена на второй срок, заявил в интервью телеканалу CNN... | 07.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-07T19:08+0300
2024-07-07T19:08+0300
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ВАШИНГТОН, 7 июл – ПРАЙМ. Следующая неделя будет иметь "абсолютно критическое" значения для заявки президента США Джо Байдена на второй срок, заявил в интервью телеканалу CNN американский сенатор-демократ Крис Мерфи.После фиаско на дебатах с бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом Байден пытается доказать демократическому "активу" свою безальтернативность в качестве кандидата, несмотря на возраст и все более явные симптомы старческого угасания. "У избирателей есть вопросы... Я не знаю, насколько пятничное интервью на них ответило, но я думаю, что эта неделя будет абсолютно критической", — считает Мерфи . Он также дал понять, что верит Байдену, который в эфире телеканала ABC убеждал нацию в своей профпригодности к еще четырем годам руководства страной и заявлял, что только "Господь Всемогущий" заставит его сняться с гонки. На следующей неделе Байден примет в Вашингтоне саммит НАТО и планирует дать пресс-конференцию "больших мальчиков", как ее охарактеризовало его окружение.Американские СМИ считают, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом. Дебаты состоялись в ночь на пятницу в Атланте. Байден запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по окончании мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга помогла ему спуститься с лестницы.Сейчас политики и журналисты считают, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия.Вторые дебаты Байдена и Трампа намечены на 10 сентября. Выборы президента США планируется провести 5 ноября 2024 года.
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сша, джо байден, выборы в сша
Политика, США, Джо Байден, выборы в США
Байдену предстоит "критическая неделя", заявил сенатор США
Сенатор США Мерфи заявил, что Байдену предстоит "критическая неделя"
ВАШИНГТОН, 7 июл – ПРАЙМ. Следующая неделя будет иметь "абсолютно критическое" значения для заявки президента США Джо Байдена на второй срок, заявил в интервью телеканалу CNN американский сенатор-демократ Крис Мерфи.
После фиаско на дебатах с бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом Байден пытается доказать демократическому "активу" свою безальтернативность в качестве кандидата, несмотря на возраст и все более явные симптомы старческого угасания.
"У избирателей есть вопросы... Я не знаю, насколько пятничное интервью на них ответило, но я думаю, что эта неделя будет абсолютно критической", — считает Мерфи .
Он также дал понять, что верит Байдену, который в эфире телеканала ABC убеждал нацию в своей профпригодности к еще четырем годам руководства страной и заявлял, что только "Господь Всемогущий" заставит его сняться с гонки.
На следующей неделе Байден примет в Вашингтоне саммит НАТО и планирует дать пресс-конференцию "больших мальчиков", как ее охарактеризовало его окружение.
Американские СМИ считают, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом. Дебаты состоялись в ночь на пятницу в Атланте. Байден запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по окончании мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга помогла ему спуститься с лестницы.
Сейчас политики и журналисты считают, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия.
Вторые дебаты Байдена и Трампа намечены на 10 сентября. Выборы президента США планируется провести 5 ноября 2024 года.
Трудно смириться. WP написала для Байдена речь об уходе с поста президента