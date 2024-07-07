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Демократы хотят, чтобы Байден снялся с выборов к пятнице, сообщили СМИ

Демократы хотят, чтобы Байден снялся с выборов к пятнице, сообщили СМИ - 07.07.2024, ПРАЙМ

Демократы хотят, чтобы Байден снялся с выборов к пятнице, сообщили СМИ

В Демократической партии США хотят, чтобы глава Белого дома Джо Байден сошел с президентской гонки к ближайшей пятнице. Об этом сообщил портал Axios. | 07.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-07T19:36+0300

2024-07-07T19:36+0300

2024-07-07T19:36+0300

политика

сша

джо байден

выборы в сша

демократическая партия сша

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. В Демократической партии США хотят, чтобы глава Белого дома Джо Байден сошел с президентской гонки к ближайшей пятнице. Об этом сообщил портал Axios. "Но за пределами защитного пузыря Байдена быстро растущее число демократов молится и замышляет более земное вмешательство. Они хотят, чтобы все... умоляли Байдена отказаться от участия в выборах к пятнице", — сказано в публикации. На следующей неделе Байден примет в Вашингтоне саммит НАТО и планирует дать пресс-конференцию "больших мальчиков", как ее охарактеризовало его окружение.Американские СМИ считают, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом. Дебаты состоялись в ночь на пятницу в Атланте. Байден запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по окончании мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга помогла ему спуститься с лестницы.Сейчас политики и журналисты считают, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия.Вторые дебаты Байдена и Трампа намечены на 10 сентября. Выборы президента США планируется провести 5 ноября 2024 года.

https://1prime.ru/20240706/bayden-849883150.html

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сша, джо байден, выборы в сша, демократическая партия сша