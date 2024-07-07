Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Демократы хотят, чтобы Байден снялся с выборов к пятнице, сообщили СМИ - 07.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240707/bayden-849893527.html
Демократы хотят, чтобы Байден снялся с выборов к пятнице, сообщили СМИ
Демократы хотят, чтобы Байден снялся с выборов к пятнице, сообщили СМИ - 07.07.2024, ПРАЙМ
Демократы хотят, чтобы Байден снялся с выборов к пятнице, сообщили СМИ
В Демократической партии США хотят, чтобы глава Белого дома Джо Байден сошел с президентской гонки к ближайшей пятнице. Об этом сообщил портал Axios. | 07.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-07T19:36+0300
2024-07-07T19:36+0300
политика
сша
джо байден
выборы в сша
демократическая партия сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847668767_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8dac160bf4f3c942e2b0a683fda39929.jpg
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. В Демократической партии США хотят, чтобы глава Белого дома Джо Байден сошел с президентской гонки к ближайшей пятнице. Об этом сообщил портал Axios. "Но за пределами защитного пузыря Байдена быстро растущее число демократов молится и замышляет более земное вмешательство. Они хотят, чтобы все... умоляли Байдена отказаться от участия в выборах к пятнице", — сказано в публикации. На следующей неделе Байден примет в Вашингтоне саммит НАТО и планирует дать пресс-конференцию "больших мальчиков", как ее охарактеризовало его окружение.Американские СМИ считают, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом. Дебаты состоялись в ночь на пятницу в Атланте. Байден запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по окончании мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга помогла ему спуститься с лестницы.Сейчас политики и журналисты считают, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия.Вторые дебаты Байдена и Трампа намечены на 10 сентября. Выборы президента США планируется провести 5 ноября 2024 года.
https://1prime.ru/20240706/bayden-849883150.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847668767_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_05b63f12fdd7b29f73bec373ad377413.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, джо байден, выборы в сша, демократическая партия сша
Политика, США, Джо Байден, выборы в США, Демократическая партия США
19:36 07.07.2024
 
Демократы хотят, чтобы Байден снялся с выборов к пятнице, сообщили СМИ

Axios: демократы США хотят, чтобы Байден покинул президентскую гонку к пятнице

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. В Демократической партии США хотят, чтобы глава Белого дома Джо Байден сошел с президентской гонки к ближайшей пятнице. Об этом сообщил портал Axios.
"Но за пределами защитного пузыря Байдена быстро растущее число демократов молится и замышляет более земное вмешательство. Они хотят, чтобы все... умоляли Байдена отказаться от участия в выборах к пятнице", — сказано в публикации.
На следующей неделе Байден примет в Вашингтоне саммит НАТО и планирует дать пресс-конференцию "больших мальчиков", как ее охарактеризовало его окружение.
Американские СМИ считают, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом. Дебаты состоялись в ночь на пятницу в Атланте. Байден запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по окончании мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга помогла ему спуститься с лестницы.
Сейчас политики и журналисты считают, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия.
Вторые дебаты Байдена и Трампа намечены на 10 сентября. Выборы президента США планируется провести 5 ноября 2024 года.
Капитолий - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2024
В конгрессе призвали Байдена отказаться от участия в предвыборной гонке
Вчера, 20:39
 
ПолитикаСШАДжо Байденвыборы в СШАДемократическая партия США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала