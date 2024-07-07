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Лавров рассказал об ответе России на участие США в наведении ракет ВСУ - 07.07.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Лавров рассказал об ответе России на участие США в наведении ракет ВСУ
Лавров рассказал об ответе России на участие США в наведении ракет ВСУ - 07.07.2024, ПРАЙМ
Лавров рассказал об ответе России на участие США в наведении ракет ВСУ
Киев не запустил бы ракеты, в том числе и на Севастополь, без прямого участия Вашингтона в их наведении. "В обозримом будущем" станет известно об ответе Москвы. | 07.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-07T14:25+0300
2024-07-07T14:25+0300
спецоперация на украине
россия
сша
сергей лавров
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Киев не запустил бы ракеты, в том числе и на Севастополь, без прямого участия Вашингтона в их наведении. "В обозримом будущем" станет известно об ответе Москвы. Об это заявил в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" глава МИД России Сергей Лавров, комментируя обстрелы украинскими войсками Севастополя и других российских регионов. Видео интервью опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин."Без прямого участия Соединенных Штатов в целенаведении, в подготовке данных со спутников, эти ракеты никуда бы не полетели... Что касается нашей реакции, президент сказал, что мы будем реагировать, и я убежден, что в обозримом будущем вы об этом узнаете", — сказал министр. От добавил, что в НАТО и в США продолжают говорить о том, что не принимают участия в конфликте и "это плохая мина при плохой игре, и они это прекрасно понимают".
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россия, сша, сергей лавров
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, США, Сергей Лавров
14:25 07.07.2024
 
Лавров рассказал об ответе России на участие США в наведении ракет ВСУ

Лавров: об ответе РФ на участие США в наведении ракет ВСУ скоро станет известно

© МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный визит С. Лаврова в Буркина-Фасо
Официальный визит С. Лаврова в Буркина-Фасо
© МИД РФ
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Киев не запустил бы ракеты, в том числе и на Севастополь, без прямого участия Вашингтона в их наведении. "В обозримом будущем" станет известно об ответе Москвы. Об это заявил в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" глава МИД России Сергей Лавров, комментируя обстрелы украинскими войсками Севастополя и других российских регионов. Видео интервью опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
"Без прямого участия Соединенных Штатов в целенаведении, в подготовке данных со спутников, эти ракеты никуда бы не полетели... Что касается нашей реакции, президент сказал, что мы будем реагировать, и я убежден, что в обозримом будущем вы об этом узнаете", — сказал министр.
От добавил, что в НАТО и в США продолжают говорить о том, что не принимают участия в конфликте и "это плохая мина при плохой игре, и они это прекрасно понимают".
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Минск
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯСШАСергей Лавров
 
 
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