https://1prime.ru/20240707/lavrov-849889977.html

Лавров рассказал об ответе России на участие США в наведении ракет ВСУ

Лавров рассказал об ответе России на участие США в наведении ракет ВСУ - 07.07.2024, ПРАЙМ

Лавров рассказал об ответе России на участие США в наведении ракет ВСУ

Киев не запустил бы ракеты, в том числе и на Севастополь, без прямого участия Вашингтона в их наведении. "В обозримом будущем" станет известно об ответе Москвы. | 07.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-07T14:25+0300

2024-07-07T14:25+0300

2024-07-07T14:25+0300

спецоперация на украине

россия

сша

сергей лавров

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Киев не запустил бы ракеты, в том числе и на Севастополь, без прямого участия Вашингтона в их наведении. "В обозримом будущем" станет известно об ответе Москвы. Об это заявил в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" глава МИД России Сергей Лавров, комментируя обстрелы украинскими войсками Севастополя и других российских регионов. Видео интервью опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин."Без прямого участия Соединенных Штатов в целенаведении, в подготовке данных со спутников, эти ракеты никуда бы не полетели... Что касается нашей реакции, президент сказал, что мы будем реагировать, и я убежден, что в обозримом будущем вы об этом узнаете", — сказал министр. От добавил, что в НАТО и в США продолжают говорить о том, что не принимают участия в конфликте и "это плохая мина при плохой игре, и они это прекрасно понимают".

https://1prime.ru/20240707/vybory-849888881.html

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россия, сша, сергей лавров