https://1prime.ru/20240707/mercedes-849894382.html
В России появился в продаже новый самый мощный внедорожник Mercedes
В России появился в продаже новый самый мощный внедорожник Mercedes - 07.07.2024, ПРАЙМ
В России появился в продаже новый самый мощный внедорожник Mercedes
Московский дилер доставил в Россию по каналам параллельного импорта самый мощный Гелендваген в истории Mercedes-Benz — Mercedes-AMG G63, стоимость которого... | 07.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-07T23:48+0300
2024-07-07T23:48+0300
2024-07-07T23:48+0300
экономика
авто
внедорожники
mercedes-benz
покупка автомобиля
https://cdnn.1prime.ru/img/83303/65/833036564_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6ba58976367b0d545649c0afea6bf127.jpg
МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Московский дилер доставил в Россию по каналам параллельного импорта самый мощный Гелендваген в истории Mercedes-Benz — Mercedes-AMG G63, стоимость которого составляет 30 миллионов рублей. Об этом сообщил портал "За рулем".Отмечается, что автомобиль имеет двигатель V-8 объемом 4,0 литра с двойным турбонаддувом, мощностью 577 лошадиных сил и крутящим моментом в 850 Нм. Это позволяет машине разгоняться до 100 км/ч всего лишь за 3,9 секунды,.По данным портала, девятиступенчатая автоматическая трансмиссия и полноприводная система с низким диапазоном и тройной блокировкой дифференциалов обеспечивают отличное сцепление с дорогой в любых условиях. При этом внедорожник имеет адаптивный круиз-контроль, систему автоматического экстренного торможения и помощь при удержании полосы движения. Кроме того, модель оснащена 12,3-дюймовым экраном информационно-развлекательной системы с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, системой объемного звучания Burmester, розетками для подключения устройств , Wi-Fi и развлекательной системой с двумя десятидюймовыми сенсорными экранами для пассажиров на задних местах, сообщил "За рулем". Также отмечается, что в стандартной комплектации имеется 12-дюймовая цифровая приборная панель и система камер кругового обзора.
https://1prime.ru/20240703/bmw-849691447.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83303/65/833036564_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_239eed125232166a07ea512b5fbaa015.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, внедорожники, mercedes-benz, покупка автомобиля
Экономика, Авто, внедорожники, Mercedes-Benz, покупка автомобиля
В России появился в продаже новый самый мощный внедорожник Mercedes
"ЗР": московский дилер привез в Россию Mercedes-AMG G63 по цене 30 млн рублей
МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ.
Московский дилер доставил в Россию по каналам параллельного импорта самый мощный Гелендваген в истории Mercedes-Benz — Mercedes-AMG G63, стоимость которого составляет 30 миллионов рублей. Об этом сообщил портал "За рулем"
.
Отмечается, что автомобиль имеет двигатель V-8 объемом 4,0 литра с двойным турбонаддувом, мощностью 577 лошадиных сил и крутящим моментом в 850 Нм. Это позволяет машине разгоняться до 100 км/ч всего лишь за 3,9 секунды,.
По данным портала, девятиступенчатая автоматическая трансмиссия и полноприводная система с низким диапазоном и тройной блокировкой дифференциалов обеспечивают отличное сцепление с дорогой в любых условиях. При этом внедорожник имеет адаптивный круиз-контроль, систему автоматического экстренного торможения и помощь при удержании полосы движения.
Кроме того, модель оснащена 12,3-дюймовым экраном информационно-развлекательной системы с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, системой объемного звучания Burmester, розетками для подключения устройств , Wi-Fi и развлекательной системой с двумя десятидюймовыми сенсорными экранами для пассажиров на задних местах, сообщил "За рулем".
Также отмечается, что в стандартной комплектации имеется 12-дюймовая цифровая приборная панель и система камер кругового обзора.
"Бандитский" кроссовер получил в России самую мощную версию