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В России появился в продаже новый самый мощный внедорожник Mercedes - 07.07.2024, ПРАЙМ
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В России появился в продаже новый самый мощный внедорожник Mercedes
В России появился в продаже новый самый мощный внедорожник Mercedes - 07.07.2024, ПРАЙМ
В России появился в продаже новый самый мощный внедорожник Mercedes
Московский дилер доставил в Россию по каналам параллельного импорта самый мощный Гелендваген в истории Mercedes-Benz — Mercedes-AMG G63, стоимость которого... | 07.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-07T23:48+0300
2024-07-07T23:48+0300
экономика
авто
внедорожники
mercedes-benz
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Московский дилер доставил в Россию по каналам параллельного импорта самый мощный Гелендваген в истории Mercedes-Benz — Mercedes-AMG G63, стоимость которого составляет 30 миллионов рублей. Об этом сообщил портал "За рулем".Отмечается, что автомобиль имеет двигатель V-8 объемом 4,0 литра с двойным турбонаддувом, мощностью 577 лошадиных сил и крутящим моментом в 850 Нм. Это позволяет машине разгоняться до 100 км/ч всего лишь за 3,9 секунды,.По данным портала, девятиступенчатая автоматическая трансмиссия и полноприводная система с низким диапазоном и тройной блокировкой дифференциалов обеспечивают отличное сцепление с дорогой в любых условиях. При этом внедорожник имеет адаптивный круиз-контроль, систему автоматического экстренного торможения и помощь при удержании полосы движения. Кроме того, модель оснащена 12,3-дюймовым экраном информационно-развлекательной системы с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, системой объемного звучания Burmester, розетками для подключения устройств , Wi-Fi и развлекательной системой с двумя десятидюймовыми сенсорными экранами для пассажиров на задних местах, сообщил "За рулем". Также отмечается, что в стандартной комплектации имеется 12-дюймовая цифровая приборная панель и система камер кругового обзора.
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авто, внедорожники, mercedes-benz, покупка автомобиля
Экономика, Авто, внедорожники, Mercedes-Benz, покупка автомобиля
23:48 07.07.2024
 
В России появился в продаже новый самый мощный внедорожник Mercedes

"ЗР": московский дилер привез в Россию Mercedes-AMG G63 по цене 30 млн рублей

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкMercedes
Mercedes - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Московский дилер доставил в Россию по каналам параллельного импорта самый мощный Гелендваген в истории Mercedes-Benz — Mercedes-AMG G63, стоимость которого составляет 30 миллионов рублей. Об этом сообщил портал "За рулем".
Отмечается, что автомобиль имеет двигатель V-8 объемом 4,0 литра с двойным турбонаддувом, мощностью 577 лошадиных сил и крутящим моментом в 850 Нм. Это позволяет машине разгоняться до 100 км/ч всего лишь за 3,9 секунды,.
По данным портала, девятиступенчатая автоматическая трансмиссия и полноприводная система с низким диапазоном и тройной блокировкой дифференциалов обеспечивают отличное сцепление с дорогой в любых условиях. При этом внедорожник имеет адаптивный круиз-контроль, систему автоматического экстренного торможения и помощь при удержании полосы движения.
Кроме того, модель оснащена 12,3-дюймовым экраном информационно-развлекательной системы с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, системой объемного звучания Burmester, розетками для подключения устройств , Wi-Fi и развлекательной системой с двумя десятидюймовыми сенсорными экранами для пассажиров на задних местах, сообщил "За рулем".
Также отмечается, что в стандартной комплектации имеется 12-дюймовая цифровая приборная панель и система камер кругового обзора.
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