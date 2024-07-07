https://1prime.ru/20240707/mercedes-849894382.html

В России появился в продаже новый самый мощный внедорожник Mercedes

В России появился в продаже новый самый мощный внедорожник Mercedes - 07.07.2024, ПРАЙМ

В России появился в продаже новый самый мощный внедорожник Mercedes

Московский дилер доставил в Россию по каналам параллельного импорта самый мощный Гелендваген в истории Mercedes-Benz — Mercedes-AMG G63, стоимость которого... | 07.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-07T23:48+0300

2024-07-07T23:48+0300

2024-07-07T23:48+0300

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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Московский дилер доставил в Россию по каналам параллельного импорта самый мощный Гелендваген в истории Mercedes-Benz — Mercedes-AMG G63, стоимость которого составляет 30 миллионов рублей. Об этом сообщил портал "За рулем".Отмечается, что автомобиль имеет двигатель V-8 объемом 4,0 литра с двойным турбонаддувом, мощностью 577 лошадиных сил и крутящим моментом в 850 Нм. Это позволяет машине разгоняться до 100 км/ч всего лишь за 3,9 секунды,.По данным портала, девятиступенчатая автоматическая трансмиссия и полноприводная система с низким диапазоном и тройной блокировкой дифференциалов обеспечивают отличное сцепление с дорогой в любых условиях. При этом внедорожник имеет адаптивный круиз-контроль, систему автоматического экстренного торможения и помощь при удержании полосы движения. Кроме того, модель оснащена 12,3-дюймовым экраном информационно-развлекательной системы с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, системой объемного звучания Burmester, розетками для подключения устройств , Wi-Fi и развлекательной системой с двумя десятидюймовыми сенсорными экранами для пассажиров на задних местах, сообщил "За рулем". Также отмечается, что в стандартной комплектации имеется 12-дюймовая цифровая приборная панель и система камер кругового обзора.

https://1prime.ru/20240703/bmw-849691447.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, внедорожники, mercedes-benz, покупка автомобиля