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США боятся вводить новые санкции против РФ из-за цен на нефть, пишут СМИ

США боятся вводить новые санкции против РФ из-за цен на нефть, пишут СМИ - 07.07.2024, ПРАЙМ

США боятся вводить новые санкции против РФ из-за цен на нефть, пишут СМИ

Власти США с опаской относятся к предложению ввести новые санкции против Москвы за якобы использование нефтяных танкеров для обхода западных ограничений. В... | 07.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-07T14:37+0300

2024-07-07T14:37+0300

2024-07-07T14:37+0300

экономика

сша

российская нефть

нефтяные танкеры

санкции против рф

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Власти США с опаской относятся к предложению ввести новые санкции против Москвы за якобы использование нефтяных танкеров для обхода западных ограничений. В Белом доме боятся, что данная мера приведет к росту цен на нефть и ударит по предвыборной кампании президента США Джо Байдена. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на источники. Ранее СМИ на Западе сообщали, что ЕС в рамках 14-го пакета санкций против РФ запретил входить в свои порты 27 грузовым судам, которые транспортируют российскую нефть. При этом 11 из них зарегистрированы в РФ ("Красноярск", "Енисей", "Крымск", "Калининград", "Кемерово", Koryak FSU, Lady R, Maia-1, M/V Angara, M/V Maria, и Saam FSU), в числе остальных фигурируют танкеры под флагами Камеруна, Панамы, Сингапура, Габона, Коморских островов, Гвинеи-Бисау и островов Кука. Издание отметило, что в казначействе США предложили ввести новые ограничения в отношении российских нефтяных танкеров, но в администрации президента никаких решений по их введения пока не приняли. "В то время как официальные лица в казначействе хотят вывести российские танкеры из строя, экономические советники в Белом доме обеспокоены тем, что это повлечет за собой риск роста цен на нефть этим летом и повышении цен на бензин в США, что может повредить предвыборной кампании Байдена", — сказано в публикации. NYT также сообщила, что казначейство предоставило аналитические данные, из которых следует, что риски влияния на нефтяной рынок указанных мер минимальны. При этом затягивание принятия решения "ставит в тупик" официальных лиц, которые не могут получить ответ от главы Национального экономического совета США Лаэль Брейнард, чем оно вызвано. Кроме того, издание, со ссылкой на свои источники, указало, что предложенные меры в отношении танкеров остаются на рассмотрении и в ближайшее время приняты не будут. После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://1prime.ru/20240706/sanktsii-849877396.html

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сша, российская нефть, нефтяные танкеры, санкции против рф