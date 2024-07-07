https://1prime.ru/20240707/ukraina-849889175.html

"Кто-то сможет их удержать?": в Киеве испугались прорыва границы

"Кто-то сможет их удержать?": в Киеве испугались прорыва границы - 07.07.2024, ПРАЙМ

"Кто-то сможет их удержать?": в Киеве испугались прорыва границы

Из-за произвола территориальных центров комплектования (ТЦК) граждане Украины все чаще совершают "спорные действиям". Властям страны необходимо задуматься, что... | 07.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-07T13:28+0300

2024-07-07T13:28+0300

2024-07-07T13:29+0300

спецоперация на украине

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg

МОСКВА, 7 июл – ПРАЙМ. Из-за произвола территориальных центров комплектования (ТЦК) граждане Украины все чаще совершают "спорные действиям". Властям страны необходимо задуматься, что они будут делать, если произойдет организованный побег через границу целого "условного села". Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который с настоящий момент находится под стражей в связи с подозрением в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости.Своим высказыванием депутат отреагировал на недавнюю акцию жителей поселка Ворохта в Ивано-Франковской области, перекрывших трассу в знак протеста против установки военными блокпоста.Дубинский подчеркнул, что "ни в коем случае не одобряет нападение на ТЦК-шников" в упомянутом поселке, но при этом предположил, что такого рода случаи "могут стать системным явлением".Поясняя свою позицию, депутат отметил, что граждане Украины не могут защититься в судах от произвола ТЦК. Поэтому они все чаще прибегают к "спорным действиям", которые нельзя одобрять, согласно закону, но с моральной точки зрения, их сложно и осуждать."И нужно крепко задуматься, что делать, если условные жители условного села, устав от этого <…>, решат организованно перейти границу в пункте пропуска. Они имеют на это право по конституции. Кто-то сможет их удержать? Как? И что делать потом с остальными, если эти уйдут? А ведь такой сценарий кажется фантастическим все меньше и меньше", — заключил Дубинский.

https://1prime.ru/20240605/mobilizatsiya-848857328.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40