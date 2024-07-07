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"Пристегните ремни". Сийярто предупредил провоенных политиков Евросоюза - 07.07.2024, ПРАЙМ
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"Пристегните ремни". Сийярто предупредил провоенных политиков Евросоюза
"Пристегните ремни". Сийярто предупредил провоенных политиков Евросоюза - 07.07.2024, ПРАЙМ
"Пристегните ремни". Сийярто предупредил провоенных политиков Евросоюза
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто попросил политиков Евросоюза "пристегнуть ремни" перед дальнейшими действиями премьера Виктора Орбана в рамках "миссии мира" на... | 07.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-07T13:38+0300
2024-07-07T13:46+0300
спецоперация на украине
петер сийярто
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто попросил политиков Евросоюза "пристегнуть ремни" перед дальнейшими действиями премьера Виктора Орбана в рамках "миссии мира" на будущей неделе. Два дня назад премьер Венгрии с делегацией посетил Москву и встретился президентом России Владимиром Путиным. Орбан назвал визит в Москву следующим этапом мирной миссии, а первым этапом стал его визит в Киев 2 июля. Глава Венгрии заявил о намерении на будущей неделе провести еще ряд "таких же неожиданных" встреч. Сийярто отметил, что премьер-министра Венгрии в связи с его поездкой в Россию раскритиковали провоенные политики Евросоюза."Эти нападения нас не сдерживают и не обескураживают, миротворческая миссия продолжается и даже усиливается, - заявил глава МИД Венгрии. - Поэтому я прошу европейских провоенных политиков пристегнуть ремни безопасности и на следующей неделе тоже внимательно следить".
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петер сийярто, сво, ес
Спецоперация на Украине, Петер Сийярто, СВО, ЕС
13:38 07.07.2024 (обновлено: 13:46 07.07.2024)
 
"Пристегните ремни". Сийярто предупредил провоенных политиков Евросоюза

Сийярто: прошу провоенных политиков Евросоюза пристегнуть ремни безопасности

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей
ПМЭФ-2024. Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто попросил политиков Евросоюза "пристегнуть ремни" перед дальнейшими действиями премьера Виктора Орбана в рамках "миссии мира" на будущей неделе.
Два дня назад премьер Венгрии с делегацией посетил Москву и встретился президентом России Владимиром Путиным. Орбан назвал визит в Москву следующим этапом мирной миссии, а первым этапом стал его визит в Киев 2 июля. Глава Венгрии заявил о намерении на будущей неделе провести еще ряд "таких же неожиданных" встреч.
Сийярто отметил, что премьер-министра Венгрии в связи с его поездкой в Россию раскритиковали провоенные политики Евросоюза.
Петер Сийярто
Венгрия не намерена обращать внимание на критику визита Орбана в Россию
5 июля, 17:57
"Эти нападения нас не сдерживают и не обескураживают, миротворческая миссия продолжается и даже усиливается, - заявил глава МИД Венгрии. - Поэтому я прошу европейских провоенных политиков пристегнуть ремни безопасности и на следующей неделе тоже внимательно следить".
 
Спецоперация на УкраинеПетер СийяртоСВОЕС
 
 
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