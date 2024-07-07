https://1prime.ru/20240707/vengriya-849889393.html

"Пристегните ремни". Сийярто предупредил провоенных политиков Евросоюза

"Пристегните ремни". Сийярто предупредил провоенных политиков Евросоюза - 07.07.2024, ПРАЙМ

"Пристегните ремни". Сийярто предупредил провоенных политиков Евросоюза

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто попросил политиков Евросоюза "пристегнуть ремни" перед дальнейшими действиями премьера Виктора Орбана в рамках "миссии мира" на... | 07.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-07T13:38+0300

2024-07-07T13:38+0300

2024-07-07T13:46+0300

спецоперация на украине

петер сийярто

сво

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто попросил политиков Евросоюза "пристегнуть ремни" перед дальнейшими действиями премьера Виктора Орбана в рамках "миссии мира" на будущей неделе. Два дня назад премьер Венгрии с делегацией посетил Москву и встретился президентом России Владимиром Путиным. Орбан назвал визит в Москву следующим этапом мирной миссии, а первым этапом стал его визит в Киев 2 июля. Глава Венгрии заявил о намерении на будущей неделе провести еще ряд "таких же неожиданных" встреч. Сийярто отметил, что премьер-министра Венгрии в связи с его поездкой в Россию раскритиковали провоенные политики Евросоюза."Эти нападения нас не сдерживают и не обескураживают, миротворческая миссия продолжается и даже усиливается, - заявил глава МИД Венгрии. - Поэтому я прошу европейских провоенных политиков пристегнуть ремни безопасности и на следующей неделе тоже внимательно следить".

https://1prime.ru/20240705/siyyarto-849863880.html

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петер сийярто, сво, ес