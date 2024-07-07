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Солдаты ВСУ форсировали Днепр на самодельных плотах, чтобы сдаться в плен
Солдаты ВСУ форсировали Днепр на самодельных плотах, чтобы сдаться в плен - 07.07.2024, ПРАЙМ
Солдаты ВСУ форсировали Днепр на самодельных плотах, чтобы сдаться в плен
На Херсонщине четыре солдата ВСУ переправились на правый берег Днепра на плотах, склеенных из пластиковых бутылок, и организованно сдались в плен россиянам,... | 07.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-07T07:07+0300
2024-07-07T07:07+0300
2024-07-07T07:08+0300
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. На Херсонщине четыре солдата ВСУ переправились на правый берег Днепра на плотах, склеенных из пластиковых бутылок, и организованно сдались в плен россиянам, передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах РФ. Как отметил источник, сдающихся "уже ждали наши ребята, так как они заранее вышли на связь через специальный канал и обговорили детали своего спасения". Перед переправой военные ВС Украины, по данным источника, воспользовались специальным каналом связи в Telegram - @FREE_SOLDIER2022.
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всу, пленные
Спецоперация на Украине, ВСУ, пленные
Солдаты ВСУ форсировали Днепр на самодельных плотах, чтобы сдаться в плен
Источник: солдаты ВСУ переплыли Днепр на плотах и организованно сдались в плен
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. На Херсонщине четыре солдата ВСУ переправились на правый берег Днепра на плотах, склеенных из пластиковых бутылок, и организованно сдались в плен россиянам, передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.
Как отметил источник, сдающихся "уже ждали наши ребята, так как они заранее вышли на связь через специальный канал и обговорили детали своего спасения".
NYT сообщила о зверском убийстве российского пленного боевиками ВСУ
Перед переправой военные ВС Украины, по данным источника, воспользовались специальным каналом связи в Telegram - @FREE_SOLDIER2022.