https://1prime.ru/20240707/vsu-849884833.html

Солдаты ВСУ форсировали Днепр на самодельных плотах, чтобы сдаться в плен

Солдаты ВСУ форсировали Днепр на самодельных плотах, чтобы сдаться в плен - 07.07.2024, ПРАЙМ

Солдаты ВСУ форсировали Днепр на самодельных плотах, чтобы сдаться в плен

На Херсонщине четыре солдата ВСУ переправились на правый берег Днепра на плотах, склеенных из пластиковых бутылок, и организованно сдались в плен россиянам,... | 07.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-07T07:07+0300

2024-07-07T07:07+0300

2024-07-07T07:08+0300

спецоперация на украине

всу

пленные

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. На Херсонщине четыре солдата ВСУ переправились на правый берег Днепра на плотах, склеенных из пластиковых бутылок, и организованно сдались в плен россиянам, передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах РФ. Как отметил источник, сдающихся "уже ждали наши ребята, так как они заранее вышли на связь через специальный канал и обговорили детали своего спасения". Перед переправой военные ВС Украины, по данным источника, воспользовались специальным каналом связи в Telegram - @FREE_SOLDIER2022.

https://1prime.ru/20240706/ubiystvo-849878582.html

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всу, пленные