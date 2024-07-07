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"Крупное поражение": в Германии бьют тревогу из-за положения ВСУ

"Крупное поражение": в Германии бьют тревогу из-за положения ВСУ - 07.07.2024, ПРАЙМ

"Крупное поражение": в Германии бьют тревогу из-за положения ВСУ

ВСУ оказались в крайне тяжелом положении на Донецком направлении, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt. | 07.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-07T16:02+0300

2024-07-07T16:02+0300

2024-07-07T16:02+0300

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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. ВСУ оказались в крайне тяжелом положении на Донецком направлении, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.По его словам, "многие украинцы забили тревогу и призвали быть осторожными, чтобы не допустить там крупного поражения".Журналист отметил, что для украинских войск сложилась особенно напряженная обстановка на Торецком направлении.Рвнее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчье, Острое, Селидово, Восход и Торецк ДНР.

https://1prime.ru/20240707/lavrov-849889977.html

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украина, германия, всу, сво