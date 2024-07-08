Доллар прибили: он балансирует ниже 90 рублей

МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. В пятницу, 5 июля, рубль закрылся в небольшом плюсе. Он начал укрепляться с открытия основной сессии и сдал позиции уже на американской сессии перед выходными. Пара доллар/рубль снизилась на 0,42%, до 88,71 руб., евро/рубль - на 0,17%, до 95,73 руб. Пара юань/рубль - на 0,16%, до 11,97 руб. Пара доллар/рубль продолжает торговаться под уровнем 90 руб. Несмотря на санкции, он получает поддержку от проблем с импортом (задержки и перебои платежей), жесткой денежно-кредитной политики ЦБ России, а также сохраняющегося предложения обязательных продаж валютной выручки. Хоть объемы продаж валюты были уменьшены до 60%, их хватает для стабильности курса рубля при пониженном спросе на валюту со стороны импортеров. Баррель Brent подешевел на 0,79%, до $86,83. На макроэкономическом фронте важным событием стала публикация данных по рынку труда США за июнь. Отчет показал умеренные улучшения: количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 206 тыс., уровень безработицы остался на уровне 4,1%, а средняя почасовая заработная плата выросла на 0,3%. Эти данные укрепили ожидания возможного смягчения монетарной политики ФРС, что оказало поддержку рисковым активам и давление на доллар. На новостях цена на нефть повысилась до $87,92. Кроме того, на нефтяной рынок влияют опасения, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке. В понедельник, 8 июля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $86,37. Хоть цена торгуется в отрицательной области, по нефти сохраняется тенденция к повышению выше $87,50. Несмотря на благоприятную конъюнктуру на нефтяном рынке, рубль продолжает испытывать давление из-за комплекса внутренних и внешних факторов. Дальнейшая динамика российской валюты будет зависеть от развития геополитической ситуации, решений монетарных властей и состояния глобальных сырьевых рынков. На неделе с 8 по 12 июля по рублю ожидается консолидация с тенденцией к дальнейшему ослаблению. Резких ценовых колебаний по рублевым парам не прогнозируется. Для рубля сохраняются как факторы поддержки, так и давления. Ожидается, что курс доллара будет колебаться вокруг уровня 90 рублей в диапазоне 86-91 рубль. Для евро прогнозируется торговый диапазон 93,45-97,50 рубля, а для юаня - 11,50-12,40 рубля.
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. В пятницу, 5 июля, рубль закрылся в небольшом плюсе. Он начал укрепляться с открытия основной сессии и сдал позиции уже на американской сессии перед выходными. Пара доллар/рубль снизилась на 0,42%, до 88,71 руб., евро/рубль - на 0,17%, до 95,73 руб. Пара юань/рубль - на 0,16%, до 11,97 руб.
Пара доллар/рубль продолжает торговаться под уровнем 90 руб. Несмотря на санкции, он получает поддержку от проблем с импортом (задержки и перебои платежей), жесткой денежно-кредитной политики ЦБ России, а также сохраняющегося предложения обязательных продаж валютной выручки. Хоть объемы продаж валюты были уменьшены до 60%, их хватает для стабильности курса рубля при пониженном спросе на валюту со стороны импортеров.
Баррель Brent подешевел на 0,79%, до $86,83. На макроэкономическом фронте важным событием стала публикация данных по рынку труда США за июнь. Отчет показал умеренные улучшения: количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 206 тыс., уровень безработицы остался на уровне 4,1%, а средняя почасовая заработная плата выросла на 0,3%. Эти данные укрепили ожидания возможного смягчения монетарной политики ФРС, что оказало поддержку рисковым активам и давление на доллар. На новостях цена на нефть повысилась до $87,92. Кроме того, на нефтяной рынок влияют опасения, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке.
В понедельник, 8 июля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $86,37. Хоть цена торгуется в отрицательной области, по нефти сохраняется тенденция к повышению выше $87,50.
Несмотря на благоприятную конъюнктуру на нефтяном рынке, рубль продолжает испытывать давление из-за комплекса внутренних и внешних факторов. Дальнейшая динамика российской валюты будет зависеть от развития геополитической ситуации, решений монетарных властей и состояния глобальных сырьевых рынков.
На неделе с 8 по 12 июля по рублю ожидается консолидация с тенденцией к дальнейшему ослаблению. Резких ценовых колебаний по рублевым парам не прогнозируется. Для рубля сохраняются как факторы поддержки, так и давления. Ожидается, что курс доллара будет колебаться вокруг уровня 90 рублей в диапазоне 86-91 рубль. Для евро прогнозируется торговый диапазон 93,45-97,50 рубля, а для юаня - 11,50-12,40 рубля.
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