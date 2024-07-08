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Доллар прибили: он балансирует ниже 90 рублей - 08.07.2024, ПРАЙМ
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Доллар прибили: он балансирует ниже 90 рублей
Доллар прибили: он балансирует ниже 90 рублей - 08.07.2024, ПРАЙМ
Доллар прибили: он балансирует ниже 90 рублей
В пятницу, 5 июля, рубль закрылся в небольшом плюсе. Он начал укрепляться с открытия основной сессии и сдал позиции уже на американской сессии перед выходными... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T08:52+0300
2024-07-08T08:52+0300
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. В пятницу, 5 июля, рубль закрылся в небольшом плюсе. Он начал укрепляться с открытия основной сессии и сдал позиции уже на американской сессии перед выходными. Пара доллар/рубль снизилась на 0,42%, до 88,71 руб., евро/рубль - на 0,17%, до 95,73 руб. Пара юань/рубль - на 0,16%, до 11,97 руб. Пара доллар/рубль продолжает торговаться под уровнем 90 руб. Несмотря на санкции, он получает поддержку от проблем с импортом (задержки и перебои платежей), жесткой денежно-кредитной политики ЦБ России, а также сохраняющегося предложения обязательных продаж валютной выручки. Хоть объемы продаж валюты были уменьшены до 60%, их хватает для стабильности курса рубля при пониженном спросе на валюту со стороны импортеров. Баррель Brent подешевел на 0,79%, до $86,83. На макроэкономическом фронте важным событием стала публикация данных по рынку труда США за июнь. Отчет показал умеренные улучшения: количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 206 тыс., уровень безработицы остался на уровне 4,1%, а средняя почасовая заработная плата выросла на 0,3%. Эти данные укрепили ожидания возможного смягчения монетарной политики ФРС, что оказало поддержку рисковым активам и давление на доллар. На новостях цена на нефть повысилась до $87,92. Кроме того, на нефтяной рынок влияют опасения, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке. В понедельник, 8 июля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $86,37. Хоть цена торгуется в отрицательной области, по нефти сохраняется тенденция к повышению выше $87,50. Несмотря на благоприятную конъюнктуру на нефтяном рынке, рубль продолжает испытывать давление из-за комплекса внутренних и внешних факторов. Дальнейшая динамика российской валюты будет зависеть от развития геополитической ситуации, решений монетарных властей и состояния глобальных сырьевых рынков. На неделе с 8 по 12 июля по рублю ожидается консолидация с тенденцией к дальнейшему ослаблению. Резких ценовых колебаний по рублевым парам не прогнозируется. Для рубля сохраняются как факторы поддержки, так и давления. Ожидается, что курс доллара будет колебаться вокруг уровня 90 рублей в диапазоне 86-91 рубль. Для евро прогнозируется торговый диапазон 93,45-97,50 рубля, а для юаня - 11,50-12,40 рубля.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, курсы валют, индекс мосбиржи, нефть
Мнения аналитиков, Курсы валют, индекс Мосбиржи, Нефть
08:52 08.07.2024
 
Доллар прибили: он балансирует ниже 90 рублей

Аналитик Антонов: рубль получает поддержку, несмотря на санкции

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. В пятницу, 5 июля, рубль закрылся в небольшом плюсе. Он начал укрепляться с открытия основной сессии и сдал позиции уже на американской сессии перед выходными. Пара доллар/рубль снизилась на 0,42%, до 88,71 руб., евро/рубль - на 0,17%, до 95,73 руб. Пара юань/рубль - на 0,16%, до 11,97 руб.

Пара доллар/рубль продолжает торговаться под уровнем 90 руб. Несмотря на санкции, он получает поддержку от проблем с импортом (задержки и перебои платежей), жесткой денежно-кредитной политики ЦБ России, а также сохраняющегося предложения обязательных продаж валютной выручки. Хоть объемы продаж валюты были уменьшены до 60%, их хватает для стабильности курса рубля при пониженном спросе на валюту со стороны импортеров.

Баррель Brent подешевел на 0,79%, до $86,83. На макроэкономическом фронте важным событием стала публикация данных по рынку труда США за июнь. Отчет показал умеренные улучшения: количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 206 тыс., уровень безработицы остался на уровне 4,1%, а средняя почасовая заработная плата выросла на 0,3%. Эти данные укрепили ожидания возможного смягчения монетарной политики ФРС, что оказало поддержку рисковым активам и давление на доллар. На новостях цена на нефть повысилась до $87,92. Кроме того, на нефтяной рынок влияют опасения, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке.

В понедельник, 8 июля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $86,37. Хоть цена торгуется в отрицательной области, по нефти сохраняется тенденция к повышению выше $87,50.

Несмотря на благоприятную конъюнктуру на нефтяном рынке, рубль продолжает испытывать давление из-за комплекса внутренних и внешних факторов. Дальнейшая динамика российской валюты будет зависеть от развития геополитической ситуации, решений монетарных властей и состояния глобальных сырьевых рынков.

На неделе с 8 по 12 июля по рублю ожидается консолидация с тенденцией к дальнейшему ослаблению. Резких ценовых колебаний по рублевым парам не прогнозируется. Для рубля сохраняются как факторы поддержки, так и давления. Ожидается, что курс доллара будет колебаться вокруг уровня 90 рублей в диапазоне 86-91 рубль. Для евро прогнозируется торговый диапазон 93,45-97,50 рубля, а для юаня - 11,50-12,40 рубля.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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