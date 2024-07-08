https://1prime.ru/20240708/avto-849902777.html

Россиянам назвали премиальные автомобили за 2,5 миллиона рублей

Россиянам назвали премиальные автомобили за 2,5 миллиона рублей - 08.07.2024, ПРАЙМ

Россиянам назвали премиальные автомобили за 2,5 миллиона рублей

Премиальные автомобили за 2,5 миллиона рублей можно найти на российском рынке, однако они будут подержаные, рассказали эксперты "За рулем". | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T10:15+0300

2024-07-08T10:15+0300

2024-07-08T10:15+0300

авто

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83919/90/839199078_0:324:3065:2048_1920x0_80_0_0_ce97dde22d05add8c1eac843c9ebb9cf.jpg

МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Премиальные автомобили за 2,5 миллиона рублей можно найти на российском рынке, однако они будут подержаные, рассказали эксперты "За рулем".Так, за 2,5 миллиона рублей можно приобрести BMW X3 2016-2017 годов. При этом эксперты предупредили, что в двигателе в бензиновой модификации после 150 тысяч километров пробега изнашивается цепь масляного насоса. Кроме того, автомобилю необходима регулярная замена масла.Россиянам за 2,5 миллиона рублей также доступен Lexus RX350 2012-2013 годов выпуска. Однако после 100 километров в авто начинают шуметь муфты системы изменения фаз Dual VVT-i и течь радиатор."При осмотре обязательно прислушайтесь к работе мотора: нет ли свиста. Натяжные ролики не отличаются надежностью, что может привести к раннему обрыву приводного ремня", - предупреждает "За рулем" желающих купить Volvo XC60 2016-2017 годов.Наконец, 2,5 миллиона рублей будет стоить Land Rover Discovery Sport 2015-2016 годов выпуска. Эксперты рекомендуют искать такой автомобиль с турбодизелем 2.2."За рулем" заключает, что премиальные автомобили, даже с пробегом, в обслуживании будут стоить соответственно.

https://1prime.ru/20240706/haval--849883901.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, россия