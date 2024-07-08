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Россиянам назвали премиальные автомобили за 2,5 миллиона рублей - 08.07.2024, ПРАЙМ
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Россиянам назвали премиальные автомобили за 2,5 миллиона рублей
Россиянам назвали премиальные автомобили за 2,5 миллиона рублей - 08.07.2024, ПРАЙМ
Россиянам назвали премиальные автомобили за 2,5 миллиона рублей
Премиальные автомобили за 2,5 миллиона рублей можно найти на российском рынке, однако они будут подержаные, рассказали эксперты "За рулем". | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T10:15+0300
2024-07-08T10:15+0300
авто
россия
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Премиальные автомобили за 2,5 миллиона рублей можно найти на российском рынке, однако они будут подержаные, рассказали эксперты "За рулем".Так, за 2,5 миллиона рублей можно приобрести BMW X3 2016-2017 годов. При этом эксперты предупредили, что в двигателе в бензиновой модификации после 150 тысяч километров пробега изнашивается цепь масляного насоса. Кроме того, автомобилю необходима регулярная замена масла.Россиянам за 2,5 миллиона рублей также доступен Lexus RX350 2012-2013 годов выпуска. Однако после 100 километров в авто начинают шуметь муфты системы изменения фаз Dual VVT-i и течь радиатор."При осмотре обязательно прислушайтесь к работе мотора: нет ли свиста. Натяжные ролики не отличаются надежностью, что может привести к раннему обрыву приводного ремня", - предупреждает "За рулем" желающих купить Volvo XC60 2016-2017 годов.Наконец, 2,5 миллиона рублей будет стоить Land Rover Discovery Sport 2015-2016 годов выпуска. Эксперты рекомендуют искать такой автомобиль с турбодизелем 2.2."За рулем" заключает, что премиальные автомобили, даже с пробегом, в обслуживании будут стоить соответственно.
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авто, россия
Авто, РОССИЯ
10:15 08.07.2024
 
Россиянам назвали премиальные автомобили за 2,5 миллиона рублей

"За рулем" подобрал четыре премиальные модели с пробегом всего за 2,5 млн рублей

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкLexus RC F
Lexus RC F - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Премиальные автомобили за 2,5 миллиона рублей можно найти на российском рынке, однако они будут подержаные, рассказали эксперты "За рулем".
Так, за 2,5 миллиона рублей можно приобрести BMW X3 2016-2017 годов. При этом эксперты предупредили, что в двигателе в бензиновой модификации после 150 тысяч километров пробега изнашивается цепь масляного насоса. Кроме того, автомобилю необходима регулярная замена масла.
Россиянам за 2,5 миллиона рублей также доступен Lexus RX350 2012-2013 годов выпуска. Однако после 100 километров в авто начинают шуметь муфты системы изменения фаз Dual VVT-i и течь радиатор.
"При осмотре обязательно прислушайтесь к работе мотора: нет ли свиста. Натяжные ролики не отличаются надежностью, что может привести к раннему обрыву приводного ремня", - предупреждает "За рулем" желающих купить Volvo XC60 2016-2017 годов.
Наконец, 2,5 миллиона рублей будет стоить Land Rover Discovery Sport 2015-2016 годов выпуска. Эксперты рекомендуют искать такой автомобиль с турбодизелем 2.2.
"За рулем" заключает, что премиальные автомобили, даже с пробегом, в обслуживании будут стоить соответственно.
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