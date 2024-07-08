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Evolute первым в России начал серийный выпуск гибридов

Evolute первым в России начал серийный выпуск гибридов - 08.07.2024, ПРАЙМ

Evolute первым в России начал серийный выпуск гибридов

Evolute первым в России начал серийное производство гибридных автомобилей: на конвейер завода под Липецком встал гибридный кроссовер i-Space, представленный на... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T10:19+0300

2024-07-08T10:19+0300

2024-07-08T10:31+0300

evolute

авто

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Evolute первым в России начал серийное производство гибридных автомобилей: на конвейер завода под Липецком встал гибридный кроссовер i-Space, представленный на международной промышленной выставке "Иннопром", сообщил в интервью РИА Новости управляющий партнер компании-производителя Андрей Резников."Мы буквально на прошлой неделе собрали первые машины. Они уже сертифицированы, получено одобрение типа транспортного средства. Это значит, что и автомобили и процесс производства автомобилей полностью соответствует требованиям российских сертификационных органов", - сказал топ-менеджер, отвечая на вопрос о сроках запуска серийного производства новинки.Резников подчеркнул, что в РФ наблюдается довольно большой спрос на автомобили с гибридной силовой установкой. В общей сложности компания намерена продать в текущем году "несколько тысяч" i-Space."Мы в Evolute всегда придумаем нейминг, который максимально четко воплощает преимущества и концепцию модели. Например, семиместный гибрид, в котором мы с вами сейчас проводим интервью, решили назвать i-Space. Потому что, с одной стороны, про него можно сказать так, услышав его параметры - "это просто космос". Во-вторых, Space, в переводе на русский, кроме "космоса", имеет значение пространства. Это объемная семиместная машина, в которой комфортно сидеть всемером", - добавил топ-менеджер, рассказывая про новинку.

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evolute, авто