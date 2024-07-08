Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Evolute первым в России начал серийный выпуск гибридов - 08.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240708/avto-849902935.html
Evolute первым в России начал серийный выпуск гибридов
Evolute первым в России начал серийный выпуск гибридов - 08.07.2024, ПРАЙМ
Evolute первым в России начал серийный выпуск гибридов
Evolute первым в России начал серийное производство гибридных автомобилей: на конвейер завода под Липецком встал гибридный кроссовер i-Space, представленный на... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T10:19+0300
2024-07-08T10:31+0300
evolute
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/83859/23/838592301_0:353:3014:2048_1920x0_80_0_0_057e92b7db34ce7bdd60c762b0dba664.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Evolute первым в России начал серийное производство гибридных автомобилей: на конвейер завода под Липецком встал гибридный кроссовер i-Space, представленный на международной промышленной выставке "Иннопром", сообщил в интервью РИА Новости управляющий партнер компании-производителя Андрей Резников."Мы буквально на прошлой неделе собрали первые машины. Они уже сертифицированы, получено одобрение типа транспортного средства. Это значит, что и автомобили и процесс производства автомобилей полностью соответствует требованиям российских сертификационных органов", - сказал топ-менеджер, отвечая на вопрос о сроках запуска серийного производства новинки.Резников подчеркнул, что в РФ наблюдается довольно большой спрос на автомобили с гибридной силовой установкой. В общей сложности компания намерена продать в текущем году "несколько тысяч" i-Space."Мы в Evolute всегда придумаем нейминг, который максимально четко воплощает преимущества и концепцию модели. Например, семиместный гибрид, в котором мы с вами сейчас проводим интервью, решили назвать i-Space. Потому что, с одной стороны, про него можно сказать так, услышав его параметры - "это просто космос". Во-вторых, Space, в переводе на русский, кроме "космоса", имеет значение пространства. Это объемная семиместная машина, в которой комфортно сидеть всемером", - добавил топ-менеджер, рассказывая про новинку.
https://1prime.ru/20240703/bmw-849691447.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83859/23/838592301_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_69cded87a46ad739e650913388066783.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
evolute, авто
Evolute, Авто
10:19 08.07.2024 (обновлено: 10:31 08.07.2024)
 
Evolute первым в России начал серийный выпуск гибридов

Резников: Evolute начал серийное производство гибридного кроссовера i-Space

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтарт продаж электромобилей Evolute
Старт продаж электромобилей Evolute - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Evolute первым в России начал серийное производство гибридных автомобилей: на конвейер завода под Липецком встал гибридный кроссовер i-Space, представленный на международной промышленной выставке "Иннопром", сообщил в интервью РИА Новости управляющий партнер компании-производителя Андрей Резников.
"Мы буквально на прошлой неделе собрали первые машины. Они уже сертифицированы, получено одобрение типа транспортного средства. Это значит, что и автомобили и процесс производства автомобилей полностью соответствует требованиям российских сертификационных органов", - сказал топ-менеджер, отвечая на вопрос о сроках запуска серийного производства новинки.
Резников подчеркнул, что в РФ наблюдается довольно большой спрос на автомобили с гибридной силовой установкой. В общей сложности компания намерена продать в текущем году "несколько тысяч" i-Space.
"Мы в Evolute всегда придумаем нейминг, который максимально четко воплощает преимущества и концепцию модели. Например, семиместный гибрид, в котором мы с вами сейчас проводим интервью, решили назвать i-Space. Потому что, с одной стороны, про него можно сказать так, услышав его параметры - "это просто космос". Во-вторых, Space, в переводе на русский, кроме "космоса", имеет значение пространства. Это объемная семиместная машина, в которой комфортно сидеть всемером", - добавил топ-менеджер, рассказывая про новинку.
Автомобиль BMW X5 M Competition - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
"Бандитский" кроссовер получил в России самую мощную версию
3 июля, 12:13
 
EvoluteАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала