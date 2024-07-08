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Названа цена гибрида Evolute i-Space - 08.07.2024, ПРАЙМ
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Названа цена гибрида Evolute i-Space
Названа цена гибрида Evolute i-Space - 08.07.2024, ПРАЙМ
Названа цена гибрида Evolute i-Space
Новый гибрид Evolute i-Space, производство которого стартовало на заводе компании под Липецком, будет стоить от 2,9 миллиона рублей, модель станет самым... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T10:30+0300
2024-07-08T10:30+0300
evolute
цена
авто
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Новый гибрид Evolute i-Space, производство которого стартовало на заводе компании под Липецком, будет стоить от 2,9 миллиона рублей, модель станет самым доступным семейным гибридным кроссовером в РФ, рассказал в интервью РИА Новости управляющий партнер компании-производителя Андрей Резников. Топ-менеджер также уточнил, что о старте продаж новинки скоро будет объявлено на международной промышленной выставке "Инннопром". "Будут комплектации машин разного уровня. Базовая - около 2,9 миллионов рублей. Более точные цены объявим уже на следующей неделе", - отметил он. "Это самый доступный на сегодняшний день гибрид и по стоимости покупки, и по стоимости владения, и с максимальным пробегом. Если посмотреть тест-драйвы профессиональных изданий, они говорят, что аналоги этой машины стоят почти на 2 миллиона дороже в сегменте гибридов. То есть это колоссальная разница в цене, почти 40%", - отметил Резников. В целом новинка позиционируется Evolute как доступный, массовый гибрид в первую очередь для семей.
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evolute, цена, авто
Evolute, цена, Авто
10:30 08.07.2024
 
Названа цена гибрида Evolute i-Space

Резников: гибрид Evolute i-Space будет стоить от 2,9 миллиона рублей

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Презентация экологичных автомобилей завода Evolute
Выставка Россия. Презентация экологичных автомобилей завода Evolute
© Фотохост-агентство РИА Новости
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Новый гибрид Evolute i-Space, производство которого стартовало на заводе компании под Липецком, будет стоить от 2,9 миллиона рублей, модель станет самым доступным семейным гибридным кроссовером в РФ, рассказал в интервью РИА Новости управляющий партнер компании-производителя Андрей Резников.
Топ-менеджер также уточнил, что о старте продаж новинки скоро будет объявлено на международной промышленной выставке "Инннопром".
"Будут комплектации машин разного уровня. Базовая - около 2,9 миллионов рублей. Более точные цены объявим уже на следующей неделе", - отметил он.
"Это самый доступный на сегодняшний день гибрид и по стоимости покупки, и по стоимости владения, и с максимальным пробегом. Если посмотреть тест-драйвы профессиональных изданий, они говорят, что аналоги этой машины стоят почти на 2 миллиона дороже в сегменте гибридов. То есть это колоссальная разница в цене, почти 40%", - отметил Резников.
В целом новинка позиционируется Evolute как доступный, массовый гибрид в первую очередь для семей.
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