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Evolute изучит выпуск гибридных версий всех своих моделей
Evolute изучит выпуск гибридных версий всех своих моделей - 08.07.2024, ПРАЙМ
Evolute изучит выпуск гибридных версий всех своих моделей
Evolute рассматривает возможность в перспективе начать производство гибридных версий всех своих моделей на заводе под Липецком, сообщил в интервью РИА Новости... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T11:45+0300
2024-07-08T11:45+0300
2024-07-08T11:45+0300
авто
evolute
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Evolute рассматривает возможность в перспективе начать производство гибридных версий всех своих моделей на заводе под Липецком, сообщил в интервью РИА Новости управляющий партнер компании-производителя Андрей Резников. "Мы рассматриваем, что долгосрочно все модели, которые на сегодняшний день производит Evolute, должны будут оснащаться гибридной установкой. И мы планируем, соответственно, расширение типов двигателей, которые будут устанавливаться на всю нашу линейку", - сказал он. Сейчас завод на заводе Evolute производятся пять моделей: седаны i-Pro, кроссоверы i-Sky и i-Joy, минивэны i-Van и гибридные кроссоверы i-Space.
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авто, evolute
Evolute изучит выпуск гибридных версий всех своих моделей
Evolute рассматривает возможность выпуска гибридных версий всех своих моделей
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Evolute рассматривает возможность в перспективе начать производство гибридных версий всех своих моделей на заводе под Липецком, сообщил в интервью РИА Новости управляющий партнер компании-производителя Андрей Резников.
"Мы рассматриваем, что долгосрочно все модели, которые на сегодняшний день производит Evolute, должны будут оснащаться гибридной установкой. И мы планируем, соответственно, расширение типов двигателей, которые будут устанавливаться на всю нашу линейку", - сказал он.
Сейчас завод на заводе Evolute производятся пять моделей: седаны i-Pro, кроссоверы i-Sky и i-Joy, минивэны i-Van и гибридные кроссоверы i-Space.
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