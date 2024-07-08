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Минпромторг ожидает дофинансирование программы льготных автокредитов

Минпромторг ожидает дофинансирование программы льготных автокредитов - 08.07.2024, ПРАЙМ

Минпромторг ожидает дофинансирование программы льготных автокредитов

Минпромторг РФ рассчитывает, что программа льготного автокредитования будет дофинансирована при необходимости, пока такого решения не принято, сообщил... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T14:03+0300

2024-07-08T14:03+0300

2024-07-08T14:03+0300

минпромторг

авто

льготное автокредитование

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Минпромторг РФ рассчитывает, что программа льготного автокредитования будет дофинансирована при необходимости, пока такого решения не принято, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. Ранее в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2024 президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов рассказал, что средства, заложенные на программу льготного автокредитования в 2024 году, близки к исчерпанию. На рынке эта программа считается одной из драйверов роста продаж отечественных автомобилей в РФ. "Пока решение не принято. Но мы рассчитываем на то, что дополнительные средства будут выделены", - ответил Алиханов на вопрос о дофинансировании программы в нынешнем году. Он также отметил, что вопрос о том, нужно ли сейчас дофинансирование программы, сложный. "На самом деле, с продажами у нас пока все хорошо, если говорить про "АвтоВАЗ". Будем следить, мониторить. У нас есть источник", - пояснил министр. Согласно актуальным условиям, получить льготный автокредит могут работники образования, медицинских учреждений, участники и члены семей участников СВО, лица с ограниченными возможностями, а также семьи с ребенком, живущие на Дальнем Востоке. Базовая скидка на бензиновый автомобиль составляет 20% от его стоимости (для жителей Дальнего Востока – 25%). В Минпромторге также отмечали, что автомобиль должен быть произведен не ранее года, предшествующего году приобретения. Паспорт транспортного средства на автомобиль, произведенный в году, предшествующем году приобретения, должен быть выдан не ранее 1 декабря. Бюджет программы льготного автокредитования на 2024 год - 17,3 миллиарда рублей.

https://1prime.ru/20240708/alisa-849901219.html

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минпромторг, авто, льготное автокредитование