Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг ожидает дофинансирование программы льготных автокредитов - 08.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240708/avto-849911562.html
Минпромторг ожидает дофинансирование программы льготных автокредитов
Минпромторг ожидает дофинансирование программы льготных автокредитов - 08.07.2024, ПРАЙМ
Минпромторг ожидает дофинансирование программы льготных автокредитов
Минпромторг РФ рассчитывает, что программа льготного автокредитования будет дофинансирована при необходимости, пока такого решения не принято, сообщил... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T14:03+0300
2024-07-08T14:03+0300
минпромторг
авто
льготное автокредитование
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848836113_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_316330c42385b3fef77f6db8e844768e.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Минпромторг РФ рассчитывает, что программа льготного автокредитования будет дофинансирована при необходимости, пока такого решения не принято, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. Ранее в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2024 президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов рассказал, что средства, заложенные на программу льготного автокредитования в 2024 году, близки к исчерпанию. На рынке эта программа считается одной из драйверов роста продаж отечественных автомобилей в РФ. "Пока решение не принято. Но мы рассчитываем на то, что дополнительные средства будут выделены", - ответил Алиханов на вопрос о дофинансировании программы в нынешнем году. Он также отметил, что вопрос о том, нужно ли сейчас дофинансирование программы, сложный. "На самом деле, с продажами у нас пока все хорошо, если говорить про "АвтоВАЗ". Будем следить, мониторить. У нас есть источник", - пояснил министр. Согласно актуальным условиям, получить льготный автокредит могут работники образования, медицинских учреждений, участники и члены семей участников СВО, лица с ограниченными возможностями, а также семьи с ребенком, живущие на Дальнем Востоке. Базовая скидка на бензиновый автомобиль составляет 20% от его стоимости (для жителей Дальнего Востока – 25%). В Минпромторге также отмечали, что автомобиль должен быть произведен не ранее года, предшествующего году приобретения. Паспорт транспортного средства на автомобиль, произведенный в году, предшествующем году приобретения, должен быть выдан не ранее 1 декабря. Бюджет программы льготного автокредитования на 2024 год - 17,3 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/20240708/alisa-849901219.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848836113_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_1f81e8632f9e1c6eb097402956fdbc18.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
минпромторг, авто, льготное автокредитование
Минпромторг, Авто, льготное автокредитование
14:03 08.07.2024
 
Минпромторг ожидает дофинансирование программы льготных автокредитов

Минпромторг надеется на дофинансирование программы льготных автокредитов в 2024 г

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Минпромторг РФ рассчитывает, что программа льготного автокредитования будет дофинансирована при необходимости, пока такого решения не принято, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
Ранее в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2024 президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов рассказал, что средства, заложенные на программу льготного автокредитования в 2024 году, близки к исчерпанию. На рынке эта программа считается одной из драйверов роста продаж отечественных автомобилей в РФ.
"Пока решение не принято. Но мы рассчитываем на то, что дополнительные средства будут выделены", - ответил Алиханов на вопрос о дофинансировании программы в нынешнем году.
Он также отметил, что вопрос о том, нужно ли сейчас дофинансирование программы, сложный. "На самом деле, с продажами у нас пока все хорошо, если говорить про "АвтоВАЗ". Будем следить, мониторить. У нас есть источник", - пояснил министр.
Стартовала продажа умной колонки Яндекс.Станция - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
Минпромторг раскрыл, когда продажи аналога "Алисы" начнутся в ОАЭ
09:36
Согласно актуальным условиям, получить льготный автокредит могут работники образования, медицинских учреждений, участники и члены семей участников СВО, лица с ограниченными возможностями, а также семьи с ребенком, живущие на Дальнем Востоке. Базовая скидка на бензиновый автомобиль составляет 20% от его стоимости (для жителей Дальнего Востока – 25%).
В Минпромторге также отмечали, что автомобиль должен быть произведен не ранее года, предшествующего году приобретения. Паспорт транспортного средства на автомобиль, произведенный в году, предшествующем году приобретения, должен быть выдан не ранее 1 декабря. Бюджет программы льготного автокредитования на 2024 год - 17,3 миллиарда рублей.
 
МинпромторгАвтольготное автокредитование
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала