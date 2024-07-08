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Алиханов заявил о возобновлении производства на бывшем заводе Volkswagen

Алиханов заявил о возобновлении производства на бывшем заводе Volkswagen - 08.07.2024, ПРАЙМ

Алиханов заявил о возобновлении производства на бывшем заводе Volkswagen

Серийное производство автомобилей возобновлено на бывшем заводе Volkswagen в Калуге (нынешнее название "АГР"), сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T14:04+0300

2024-07-08T14:04+0300

2024-07-08T14:11+0300

авто

volkswagen

антон алиханов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Серийное производство автомобилей возобновлено на бывшем заводе Volkswagen в Калуге (нынешнее название "АГР"), сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Там уже началось производство, насколько мы общались с губернатором. Переговоры были на прошлой неделе у нас с их ("АГР" - ред.) потенциальными партнерами", - сказал министр, уточнив, что речь идет о серийном выпуске автомобилей. Деталей о бренде, моделях и объемах производства Алиханов не раскрыл. В мае 2023 года Volkswagen сообщил о продаже своих российских активов, включая автозавод в Калуге, российской компании "Арт-Финанс". Согласно отчету немецкого автопроизводителя, сумма сделки составила 125 миллионов евро, она не предполагала опциона на обратный выкуп активов. По данным ЕГРЮЛ, "Арт-Финанс" на 99,9% контролирует бывший гендиректор дилера "Авилон" Андрей Павлович. Также компания владеет бывшими активами корейского Hyundai в РФ, включая основную площадку в Санкт-Петербурге. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал, что на предприятии будут выпускать легковые автомобили.

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авто, volkswagen, антон алиханов