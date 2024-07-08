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Водителей научили способам быстро охладить салон авто в жару

Водителей научили способам быстро охладить салон авто в жару - 08.07.2024, ПРАЙМ

Водителей научили способам быстро охладить салон авто в жару

Охладить раскаленную на солнце машину можно достаточно быстро с помощью нескольких простых способов, рассказал эксперт издания "За рулем" Михаил Колодочкин. | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T14:09+0300

2024-07-08T14:09+0300

2024-07-08T14:09+0300

авто

жара

кондиционеры

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МОСКВА, 8 июл – ПРАЙМ. Охладить раскаленную на солнце машину можно достаточно быстро с помощью нескольких простых способов, рассказал эксперт издания "За рулем" Михаил Колодочкин. Если у машины есть автозапуск, вопрос решается просто – достаточно включить его за 5-10 минут до начала движения. Одновременно заработает и кондиционер. Если такой опции нет, то можно проветрить авто, открыв хотя бы на несколько минут боковые окна. Некоторые советуют открывать не все, а по диагонали – дескать, так быстрее продует. Затем можно протереть чистой мокрой тряпкой руль и сидения. Использовать для этого нужно чистую воду, а не салфетки для рук – иначе руль станет липким. Для таких целей нужно возить с собой воду – испаряясь, она поможет охладить поверхности. Ей же можно умыться и протереть руки. И только после этого следует включать кондиционер. И то не сразу на полную мощность – иногда резкий перепад температур приводит к растрескиванию ветрового стекла. Поэтому поток холодного воздуха лучше не сразу направлять на стекла. Вообще, включать кондиционер на максимум в жару не стоит – растет риск простудиться, советует автоэксперт. Обычно после начала движения нужно еще некоторое время держать окна открытыми – так горячий воздух быстрее выйдет наружу. А затем закройте их, чтобы кондиционер начал работать уже полноценно. И, наконец, запомните: чистая машина любого цвета нагревается меньше, чем грязная, заключил Колодочкин.

https://1prime.ru/20240707/zhara-849891494.html

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авто, жара, кондиционеры