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Автолюбителей предупредили о росте цен на детали для "китайцев" - 08.07.2024, ПРАЙМ
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Автолюбителей предупредили о росте цен на детали для "китайцев"
Автолюбителей предупредили о росте цен на детали для "китайцев" - 08.07.2024, ПРАЙМ
Автолюбителей предупредили о росте цен на детали для "китайцев"
Средняя цена на запчасти для китайских автомобилей в июне выросла на 26,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из результатов... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T15:21+0300
2024-07-08T15:27+0300
авто
россия
китайские авто
детали
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Средняя цена на запчасти для китайских автомобилей в июне выросла на 26,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из результатов анализа маркетингового агентства НАПИ.Так, в июне прошлого года средняя цена на запчасти составляла 46,873 тысячи рублей, показатель за год вырос до 59,105 тысячи.Согласно данным НАПИ, больше всего подорожали: лобовое стекло - на 56,7 процента (до 51 542 рублей), передний бампер - на 57,8 процента (до 38 310 рубля), передняя правая дверь - на 51,2 процента (до 103 663 рублей).Меньше всего цены выросли на заднее крыло, на один процент (до 110 224 рублей), и задний бампер, на 5,1 процента (до 25 229 рублей).
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авто, россия, китайские авто, детали
Авто, РОССИЯ, китайские авто, детали
15:21 08.07.2024 (обновлено: 15:27 08.07.2024)
 
Автолюбителей предупредили о росте цен на детали для "китайцев"

НАПИ: запчасти для китайских машин подорожали за год на 26 процентов

© РИА Новости . Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкМеждународная автомобильная выставка "Мир автомобиля"
Международная автомобильная выставка Мир автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Средняя цена на запчасти для китайских автомобилей в июне выросла на 26,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из результатов анализа маркетингового агентства НАПИ.
Так, в июне прошлого года средняя цена на запчасти составляла 46,873 тысячи рублей, показатель за год вырос до 59,105 тысячи.
Согласно данным НАПИ, больше всего подорожали: лобовое стекло - на 56,7 процента (до 51 542 рублей), передний бампер - на 57,8 процента (до 38 310 рубля), передняя правая дверь - на 51,2 процента (до 103 663 рублей).
Меньше всего цены выросли на заднее крыло, на один процент (до 110 224 рублей), и задний бампер, на 5,1 процента (до 25 229 рублей).
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