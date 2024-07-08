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Во временную эксплуатацию сдали больше половины объектов расширения БАМа
Во временную эксплуатацию сдали больше половины объектов расширения БАМа - 08.07.2024, ПРАЙМ
Во временную эксплуатацию сдали больше половины объектов расширения БАМа
Одиннадцать из девятнадцати объектов расширения Байкало-Амурской магистрали (БАМ) сданы во временную эксплуатацию, общий объем выполненных земляных работ с... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T05:26+0300
2024-07-08T05:26+0300
2024-07-08T05:27+0300
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Одиннадцать из девятнадцати объектов расширения Байкало-Амурской магистрали (БАМ) сданы во временную эксплуатацию, общий объем выполненных земляных работ с начала реконструкции составил более 7,2 миллиона кубических метров, сообщили в Минобороны РФ. Военнослужащие Железнодорожных войск ВС РФ отмечают 50-летний юбилей начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Подразделения Железнодорожных войск с апреля 2021 года привлечены к реконструкции наиболее сложного участка Улак-Февральск общей протяженностью 339 километров. "Из плановых 19 объектов 11 объектов сдано во временную эксплуатацию. Общий объем выполненных земляных работ с начала реконструкции составил более 7,2 миллиона кубических метров, а плановые показатели на конец 2024 года достигнут 8,2 миллиона кубических метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 2023 году на порученных войскам 19 объектах полностью завершено выполнение земляных работ по сооружению насыпей земляного полотна, более 6,5 миллиона кубических метров, по мере их готовности, производилась поэлементная укладка железнодорожного пути, всего на участке уложено более 50 километров рельсошпальной решетки и 90 комплектов стрелочных переводов. В министерстве отметили, что подразделения Железнодорожных войск России примут участие в дальнейшей реконструкции объектов Байкало-Амурской магистрали в ходе третьего этапа, в период с 2026 по 2032 годы.
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бам, объекты, эксплуатация
Экономика, БАМ, объекты, эксплуатация
Во временную эксплуатацию сдали больше половины объектов расширения БАМа
МО: во временную эксплуатацию сданы 11 из 19 объектов расширения БАМа
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Одиннадцать из девятнадцати объектов расширения Байкало-Амурской магистрали (БАМ) сданы во временную эксплуатацию, общий объем выполненных земляных работ с начала реконструкции составил более 7,2 миллиона кубических метров, сообщили в Минобороны РФ.
Военнослужащие Железнодорожных войск ВС РФ отмечают 50-летний юбилей начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Подразделения Железнодорожных войск с апреля 2021 года привлечены к реконструкции наиболее сложного участка Улак-Февральск общей протяженностью 339 километров.
"Из плановых 19 объектов 11 объектов сдано во временную эксплуатацию. Общий объем выполненных земляных работ с начала реконструкции составил более 7,2 миллиона кубических метров, а плановые показатели на конец 2024 года достигнут 8,2 миллиона кубических метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2023 году на порученных войскам 19 объектах полностью завершено выполнение земляных работ по сооружению насыпей земляного полотна, более 6,5 миллиона кубических метров, по мере их готовности, производилась поэлементная укладка железнодорожного пути, всего на участке уложено более 50 километров рельсошпальной решетки и 90 комплектов стрелочных переводов.
Правительство утвердило третий этап развития БАМа и Транссиба
В министерстве отметили, что подразделения Железнодорожных войск России примут участие в дальнейшей реконструкции объектов Байкало-Амурской магистрали в ходе третьего этапа, в период с 2026 по 2032 годы.