https://1prime.ru/20240708/bam-849895911.html

Во временную эксплуатацию сдали больше половины объектов расширения БАМа

Во временную эксплуатацию сдали больше половины объектов расширения БАМа - 08.07.2024, ПРАЙМ

Во временную эксплуатацию сдали больше половины объектов расширения БАМа

Одиннадцать из девятнадцати объектов расширения Байкало-Амурской магистрали (БАМ) сданы во временную эксплуатацию, общий объем выполненных земляных работ с... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T05:26+0300

2024-07-08T05:26+0300

2024-07-08T05:27+0300

экономика

бам

объекты

эксплуатация

https://cdnn.1prime.ru/img/83932/58/839325835_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_6697a5a75df742b387959c0141dbcad1.jpg

МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Одиннадцать из девятнадцати объектов расширения Байкало-Амурской магистрали (БАМ) сданы во временную эксплуатацию, общий объем выполненных земляных работ с начала реконструкции составил более 7,2 миллиона кубических метров, сообщили в Минобороны РФ. Военнослужащие Железнодорожных войск ВС РФ отмечают 50-летний юбилей начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Подразделения Железнодорожных войск с апреля 2021 года привлечены к реконструкции наиболее сложного участка Улак-Февральск общей протяженностью 339 километров. "Из плановых 19 объектов 11 объектов сдано во временную эксплуатацию. Общий объем выполненных земляных работ с начала реконструкции составил более 7,2 миллиона кубических метров, а плановые показатели на конец 2024 года достигнут 8,2 миллиона кубических метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 2023 году на порученных войскам 19 объектах полностью завершено выполнение земляных работ по сооружению насыпей земляного полотна, более 6,5 миллиона кубических метров, по мере их готовности, производилась поэлементная укладка железнодорожного пути, всего на участке уложено более 50 километров рельсошпальной решетки и 90 комплектов стрелочных переводов. В министерстве отметили, что подразделения Железнодорожных войск России примут участие в дальнейшей реконструкции объектов Байкало-Амурской магистрали в ходе третьего этапа, в период с 2026 по 2032 годы.

https://1prime.ru/20240502/mishustin-847844753.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бам, объекты, эксплуатация