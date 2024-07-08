Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во временную эксплуатацию сдали больше половины объектов расширения БАМа - 08.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240708/bam-849895911.html
Во временную эксплуатацию сдали больше половины объектов расширения БАМа
Во временную эксплуатацию сдали больше половины объектов расширения БАМа - 08.07.2024, ПРАЙМ
Во временную эксплуатацию сдали больше половины объектов расширения БАМа
Одиннадцать из девятнадцати объектов расширения Байкало-Амурской магистрали (БАМ) сданы во временную эксплуатацию, общий объем выполненных земляных работ с... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T05:26+0300
2024-07-08T05:27+0300
экономика
бам
объекты
эксплуатация
https://cdnn.1prime.ru/img/83932/58/839325835_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_6697a5a75df742b387959c0141dbcad1.jpg
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Одиннадцать из девятнадцати объектов расширения Байкало-Амурской магистрали (БАМ) сданы во временную эксплуатацию, общий объем выполненных земляных работ с начала реконструкции составил более 7,2 миллиона кубических метров, сообщили в Минобороны РФ. Военнослужащие Железнодорожных войск ВС РФ отмечают 50-летний юбилей начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Подразделения Железнодорожных войск с апреля 2021 года привлечены к реконструкции наиболее сложного участка Улак-Февральск общей протяженностью 339 километров. "Из плановых 19 объектов 11 объектов сдано во временную эксплуатацию. Общий объем выполненных земляных работ с начала реконструкции составил более 7,2 миллиона кубических метров, а плановые показатели на конец 2024 года достигнут 8,2 миллиона кубических метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 2023 году на порученных войскам 19 объектах полностью завершено выполнение земляных работ по сооружению насыпей земляного полотна, более 6,5 миллиона кубических метров, по мере их готовности, производилась поэлементная укладка железнодорожного пути, всего на участке уложено более 50 километров рельсошпальной решетки и 90 комплектов стрелочных переводов. В министерстве отметили, что подразделения Железнодорожных войск России примут участие в дальнейшей реконструкции объектов Байкало-Амурской магистрали в ходе третьего этапа, в период с 2026 по 2032 годы.
https://1prime.ru/20240502/mishustin-847844753.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83932/58/839325835_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_fff5c335d65766b2c69f1a695b8ca911.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бам, объекты, эксплуатация
Экономика, БАМ, объекты, эксплуатация
05:26 08.07.2024 (обновлено: 05:27 08.07.2024)
 
Во временную эксплуатацию сдали больше половины объектов расширения БАМа

МО: во временную эксплуатацию сданы 11 из 19 объектов расширения БАМа

© РИА Новости . Виталий Арутюнов | Перейти в медиабанкБАМ
БАМ - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Виталий Арутюнов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Одиннадцать из девятнадцати объектов расширения Байкало-Амурской магистрали (БАМ) сданы во временную эксплуатацию, общий объем выполненных земляных работ с начала реконструкции составил более 7,2 миллиона кубических метров, сообщили в Минобороны РФ.
Военнослужащие Железнодорожных войск ВС РФ отмечают 50-летний юбилей начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Подразделения Железнодорожных войск с апреля 2021 года привлечены к реконструкции наиболее сложного участка Улак-Февральск общей протяженностью 339 километров.
"Из плановых 19 объектов 11 объектов сдано во временную эксплуатацию. Общий объем выполненных земляных работ с начала реконструкции составил более 7,2 миллиона кубических метров, а плановые показатели на конец 2024 года достигнут 8,2 миллиона кубических метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2023 году на порученных войскам 19 объектах полностью завершено выполнение земляных работ по сооружению насыпей земляного полотна, более 6,5 миллиона кубических метров, по мере их готовности, производилась поэлементная укладка железнодорожного пути, всего на участке уложено более 50 километров рельсошпальной решетки и 90 комплектов стрелочных переводов.
%БАМ - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
Правительство утвердило третий этап развития БАМа и Транссиба
2 мая, 11:36
В министерстве отметили, что подразделения Железнодорожных войск России примут участие в дальнейшей реконструкции объектов Байкало-Амурской магистрали в ходе третьего этапа, в период с 2026 по 2032 годы.
 
ЭкономикаБАМобъектыэксплуатация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала