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Китайская BYD откроет производство электромобилей в Турции, сообщили СМИ - 08.07.2024, ПРАЙМ
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Китайская BYD откроет производство электромобилей в Турции, сообщили СМИ
Китайская BYD откроет производство электромобилей в Турции, сообщили СМИ - 08.07.2024, ПРАЙМ
Китайская BYD откроет производство электромобилей в Турции, сообщили СМИ
Китайская компания BYD откроет в Турции завод по производству электромобилей, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в турецком правительстве. | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T16:10+0300
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экономика
авто
производство электромобилей
турция
byd
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Китайская компания BYD откроет в Турции завод по производству электромобилей, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в турецком правительстве. "BYD откроет завод (электромобилей - ред.) в Турции", - цитирует агентство свой источник. Собеседник издания также добавил, что об этом сообщит президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, однако дата объявления не уточнялась. BYD была основана в 1995 году. Компании принадлежит более 30 промышленных предприятий по всему миру. Ранее в июле компания объявила об открытии производства электромобилей в Таиланде.
https://1prime.ru/20240603/elektromobil-848765786.html
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авто, производство электромобилей, турция, byd
Экономика, Авто, производство электромобилей, ТУРЦИЯ, BYD
16:10 08.07.2024
 
Китайская BYD откроет производство электромобилей в Турции, сообщили СМИ

AFP: китайская компания BYD откроет в Турции завод по производству электрокаров

© Unsplash/ChuttersnapЭлектромобиль, зарядка
Электромобиль, зарядка
© Unsplash/Chuttersnap
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Китайская компания BYD откроет в Турции завод по производству электромобилей, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в турецком правительстве.
"BYD откроет завод (электромобилей - ред.) в Турции", - цитирует агентство свой источник.
Собеседник издания также добавил, что об этом сообщит президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, однако дата объявления не уточнялась.
BYD была основана в 1995 году. Компании принадлежит более 30 промышленных предприятий по всему миру. Ранее в июле компания объявила об открытии производства электромобилей в Таиланде.
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ЭкономикаАвтопроизводство электромобилейТУРЦИЯBYD
 
 
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