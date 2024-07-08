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Китайская BYD подписала соглашение о выпуске электромобилей в Турции - 08.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240708/byd-849922990.html
Китайская BYD подписала соглашение о выпуске электромобилей в Турции
Китайская BYD подписала соглашение о выпуске электромобилей в Турции - 08.07.2024, ПРАЙМ
Китайская BYD подписала соглашение о выпуске электромобилей в Турции
Китайский производитель BYD подписал в понедельник соглашение об открытии завода в Турции мощностью в 150 тысяч электрокаров и гибридных авто в год, инвестиции... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T18:11+0300
2024-07-08T18:11+0300
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СТАМБУЛ, 8 июл - ПРАЙМ. Китайский производитель BYD подписал в понедельник соглашение об открытии завода в Турции мощностью в 150 тысяч электрокаров и гибридных авто в год, инвестиции составят 1 миллиард долларов, сообщило министерство промышленности и технологий Турции. "Сегодня исторически важный день для нашей автомобильной индустрии. Мы подписали в присутствии президента Реджепа Тайипа Эрдогана соглашение об инвестициях с крупнейшим в мире производителем электрокаров BYD... в рамках соглашения компания инвестирует в нашу страну около 1 миллиарда долларов, планируется возведение завода по производству 150 тысяч электрокаров и гибридных автомобилей в год, а также центра мобильных технологий", - сообщил в пресс-релизе министр промышленности Турции Мехмет Каджыр. По его словам, начало производства автомобилей запланировано на 2026 год, на заводе будут трудоустроены порядка пяти тысяч человек. Министр отметил, что Турция занимает третье место в Европе по производству автомобилей, сумма экспорта превышает 35 миллиардов долларов, а теперь Анкара намерена перейти к экспорту экологически чистых видов транспорта, в том числе благодаря действующему таможенному союзу с ЕС. С лета 2023 года начались продажи первого турецкого электромобиля Togg в двух версиях - седан и внедорожник. В марте 2023 года турецкие власти ввели дополнительный налог в размере 40% на импорт автомобилей из КНР с электродвигателями, также изменены критерии налогообложения электромобилей. BYD была основана в 1995 году. Компании принадлежит более 30 промышленных предприятий по всему миру. Ранее в июле компания объявила об открытии производства электромобилей в Таиланде.
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авто, электромобили, турция, автозавод
Экономика, Авто, электромобили, ТУРЦИЯ, автозавод
18:11 08.07.2024
 
Китайская BYD подписала соглашение о выпуске электромобилей в Турции

Китайская BYD подписала соглашение об открытии завода электрокаров в Турции

© Unsplash/Andrew RobertsЭлектромобиль, зарядка
Электромобиль, зарядка
© Unsplash/Andrew Roberts
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СТАМБУЛ, 8 июл - ПРАЙМ. Китайский производитель BYD подписал в понедельник соглашение об открытии завода в Турции мощностью в 150 тысяч электрокаров и гибридных авто в год, инвестиции составят 1 миллиард долларов, сообщило министерство промышленности и технологий Турции.
"Сегодня исторически важный день для нашей автомобильной индустрии. Мы подписали в присутствии президента Реджепа Тайипа Эрдогана соглашение об инвестициях с крупнейшим в мире производителем электрокаров BYD... в рамках соглашения компания инвестирует в нашу страну около 1 миллиарда долларов, планируется возведение завода по производству 150 тысяч электрокаров и гибридных автомобилей в год, а также центра мобильных технологий", - сообщил в пресс-релизе министр промышленности Турции Мехмет Каджыр.
По его словам, начало производства автомобилей запланировано на 2026 год, на заводе будут трудоустроены порядка пяти тысяч человек.
Министр отметил, что Турция занимает третье место в Европе по производству автомобилей, сумма экспорта превышает 35 миллиардов долларов, а теперь Анкара намерена перейти к экспорту экологически чистых видов транспорта, в том числе благодаря действующему таможенному союзу с ЕС.
С лета 2023 года начались продажи первого турецкого электромобиля Togg в двух версиях - седан и внедорожник. В марте 2023 года турецкие власти ввели дополнительный налог в размере 40% на импорт автомобилей из КНР с электродвигателями, также изменены критерии налогообложения электромобилей.
BYD была основана в 1995 году. Компании принадлежит более 30 промышленных предприятий по всему миру. Ранее в июле компания объявила об открытии производства электромобилей в Таиланде.
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