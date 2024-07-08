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В России начались продажи кроссовера Cadillac XT6 - 08.07.2024, ПРАЙМ
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В России начались продажи кроссовера Cadillac XT6
В России начались продажи кроссовера Cadillac XT6 - 08.07.2024, ПРАЙМ
В России начались продажи кроссовера Cadillac XT6
В Россию привезли новый кроссовер Cadillac XT6, стоимость которогго составляет 9,7 миллиона рублей, передает Autonews.ru. | 08.07.2024, ПРАЙМ
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россия
авто
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. В Россию привезли новый кроссовер Cadillac XT6, стоимость которогго составляет 9,7 миллиона рублей, передает Autonews.ru.Согласно изданию, автомобиль представлен в комплектации Premium Luxury и оснащен 3,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 200 л.с. с автоматической коробкой передач и полным приводом.Cadillac XT6 выпускается с 2019 года на американском заводе GM и в Китае. Официальные продажи в России начались в 2020 году, однако в апреле 2022 года компания Cadillac вместе с General Motors покинула российский рынок в связи с запретом на экспорт предметов роскоши из США.Новую модель в Россию дилерам удалось привезти по схеме параллельного импорта.
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
11:25 08.07.2024
 
В России начались продажи кроссовера Cadillac XT6

Autonews.ru: в России начались продажи кроссовера Cadillac XT6 за 9,7 млн рублей

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк" Автосалон
 Автосалон - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. В Россию привезли новый кроссовер Cadillac XT6, стоимость которогго составляет 9,7 миллиона рублей, передает Autonews.ru.
Согласно изданию, автомобиль представлен в комплектации Premium Luxury и оснащен 3,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 200 л.с. с автоматической коробкой передач и полным приводом.
Cadillac XT6 выпускается с 2019 года на американском заводе GM и в Китае. Официальные продажи в России начались в 2020 году, однако в апреле 2022 года компания Cadillac вместе с General Motors покинула российский рынок в связи с запретом на экспорт предметов роскоши из США.
Новую модель в Россию дилерам удалось привезти по схеме параллельного импорта.
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