https://1prime.ru/20240708/himars-849922844.html

ВС РФ уничтожили установки HIMARS, которые обстреляли Севастополь 23 июня

ВС РФ уничтожили установки HIMARS, которые обстреляли Севастополь 23 июня - 08.07.2024, ПРАЙМ

ВС РФ уничтожили установки HIMARS, которые обстреляли Севастополь 23 июня

Российские войска уничтожили пусковые установки HIMARS которые ВСУ 23 июня применяли для удара по Севастополю. Об этом сообщило Минобороны РФ и опубликовало... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T18:04+0300

2024-07-08T18:04+0300

2024-07-08T18:05+0300

спецоперация на украине

всу

himars

ракетный удар

вс рф

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Российские войска уничтожили пусковые установки HIMARS которые ВСУ 23 июня применяли для удара по Севастополю. Об этом сообщило Минобороны РФ и опубликовало видеоролик уничтожения установок. "Кадры объективного контроля уничтожения пусковых установок реактивных систем залпового огня производства США М142 HIMARS в ракетном снаряжении ATACMS, которыми был нанесен преступный удар киевским режимом по Севастополю 23 июня", — сказано в подписи к видеоролику в Telegram-канале российского военного ведомства. Ведомство отметило, что передвижение и занятие скрытых позиций трех пусковых установок в лесополосе у населенного пункта Клапая в Херсонской области вскрыли операторы российских беспилотников. Согласно сообщению Минобороны, по месту замаскированных позиций РСЗО расчетами российские ОТРК "Искандер" нанесли ракетный удар. В результате удара были уничтожены три пусковые установки и до 10 иностранных специалистов, обслуживавших американские РСЗО, уточнили в ведомстве.

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всу, himars, ракетный удар, вс рф