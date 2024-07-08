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ВС РФ уничтожили установки HIMARS, которые обстреляли Севастополь 23 июня - 08.07.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240708/himars-849922844.html
ВС РФ уничтожили установки HIMARS, которые обстреляли Севастополь 23 июня
ВС РФ уничтожили установки HIMARS, которые обстреляли Севастополь 23 июня - 08.07.2024, ПРАЙМ
ВС РФ уничтожили установки HIMARS, которые обстреляли Севастополь 23 июня
Российские войска уничтожили пусковые установки HIMARS которые ВСУ 23 июня применяли для удара по Севастополю. Об этом сообщило Минобороны РФ и опубликовало... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T18:04+0300
2024-07-08T18:05+0300
спецоперация на украине
всу
himars
ракетный удар
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Российские войска уничтожили пусковые установки HIMARS которые ВСУ 23 июня применяли для удара по Севастополю. Об этом сообщило Минобороны РФ и опубликовало видеоролик уничтожения установок. "Кадры объективного контроля уничтожения пусковых установок реактивных систем залпового огня производства США М142 HIMARS в ракетном снаряжении ATACMS, которыми был нанесен преступный удар киевским режимом по Севастополю 23 июня", — сказано в подписи к видеоролику в Telegram-канале российского военного ведомства. Ведомство отметило, что передвижение и занятие скрытых позиций трех пусковых установок в лесополосе у населенного пункта Клапая в Херсонской области вскрыли операторы российских беспилотников. Согласно сообщению Минобороны, по месту замаскированных позиций РСЗО расчетами российские ОТРК "Искандер" нанесли ракетный удар. В результате удара были уничтожены три пусковые установки и до 10 иностранных специалистов, обслуживавших американские РСЗО, уточнили в ведомстве.
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всу, himars, ракетный удар, вс рф
Спецоперация на Украине, ВСУ, HIMARS, ракетный удар, ВС РФ
18:04 08.07.2024 (обновлено: 18:05 08.07.2024)
 
ВС РФ уничтожили установки HIMARS, которые обстреляли Севастополь 23 июня

Минобороны: "Искандеры" уничтожили HIMARS, из которых обстреляли Севастополь

© Фото : Public Domain/U.S. Marine Corps/Staff Sgt. Paris CapersУстановка HIMARS
Установка HIMARS - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Marine Corps/Staff Sgt. Paris Capers
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Российские войска уничтожили пусковые установки HIMARS которые ВСУ 23 июня применяли для удара по Севастополю. Об этом сообщило Минобороны РФ и опубликовало видеоролик уничтожения установок.
"Кадры объективного контроля уничтожения пусковых установок реактивных систем залпового огня производства США М142 HIMARS в ракетном снаряжении ATACMS, которыми был нанесен преступный удар киевским режимом по Севастополю 23 июня", — сказано в подписи к видеоролику в Telegram-канале российского военного ведомства.
Ведомство отметило, что передвижение и занятие скрытых позиций трех пусковых установок в лесополосе у населенного пункта Клапая в Херсонской области вскрыли операторы российских беспилотников.
Согласно сообщению Минобороны, по месту замаскированных позиций РСЗО расчетами российские ОТРК "Искандер" нанесли ракетный удар.
В результате удара были уничтожены три пусковые установки и до 10 иностранных специалистов, обслуживавших американские РСЗО, уточнили в ведомстве.
Самолеты Ту-95мс и дальние бомбардировщики Ту-22м3 во время патрулирования. Скриншот видео - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
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Спецоперация на УкраинеВСУHIMARSракетный ударВС РФ
 
 
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