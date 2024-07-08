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"Ъ": российские банки рекордно нарастили продажи просроченных долгов

"Ъ": российские банки рекордно нарастили продажи просроченных долгов - 08.07.2024, ПРАЙМ

"Ъ": российские банки рекордно нарастили продажи просроченных долгов

Объем продаж просроченной банковской задолженности по цессии в России достиг максимального значения за четыре года, передает "Ъ" со ссылкой на данные Debex. | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T09:07+0300

2024-07-08T09:07+0300

2024-07-08T09:24+0300

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Объем продаж просроченной банковской задолженности по цессии в России достиг максимального значения за четыре года, передает "Ъ" со ссылкой на данные Debex.Отмечается, что за первое полугодие 2024 года объем продаж достиг 69,7 миллиарда рублей. Это значение на 44 процента выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.Во втором квартале 2024 года рост продаж ускорился, составив 44,75 миллиарда рублей, что на 19,8 миллиарда больше, чем в первом квартале.Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств также подтвердила увеличение объема продаж и отметила интерес участников рынка к приобретению новых задолженностей.

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россия, банки, кредит