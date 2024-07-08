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"Ъ": российские банки рекордно нарастили продажи просроченных долгов - 08.07.2024, ПРАЙМ
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"Ъ": российские банки рекордно нарастили продажи просроченных долгов
"Ъ": российские банки рекордно нарастили продажи просроченных долгов - 08.07.2024, ПРАЙМ
"Ъ": российские банки рекордно нарастили продажи просроченных долгов
Объем продаж просроченной банковской задолженности по цессии в России достиг максимального значения за четыре года, передает "Ъ" со ссылкой на данные Debex. | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T09:07+0300
2024-07-08T09:24+0300
экономика
россия
банки
кредит
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Объем продаж просроченной банковской задолженности по цессии в России достиг максимального значения за четыре года, передает "Ъ" со ссылкой на данные Debex.Отмечается, что за первое полугодие 2024 года объем продаж достиг 69,7 миллиарда рублей. Это значение на 44 процента выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.Во втором квартале 2024 года рост продаж ускорился, составив 44,75 миллиарда рублей, что на 19,8 миллиарда больше, чем в первом квартале.Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств также подтвердила увеличение объема продаж и отметила интерес участников рынка к приобретению новых задолженностей.
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россия, банки, кредит
Экономика, РОССИЯ, Банки, кредит
09:07 08.07.2024 (обновлено: 09:24 08.07.2024)
 
"Ъ": российские банки рекордно нарастили продажи просроченных долгов

Debex: объем реализации просроченных банковских долгов достиг 69,7 млрд рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРефинансирование кредита
Рефинансирование кредита - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Объем продаж просроченной банковской задолженности по цессии в России достиг максимального значения за четыре года, передает "Ъ" со ссылкой на данные Debex.
Отмечается, что за первое полугодие 2024 года объем продаж достиг 69,7 миллиарда рублей. Это значение на 44 процента выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Во втором квартале 2024 года рост продаж ускорился, составив 44,75 миллиарда рублей, что на 19,8 миллиарда больше, чем в первом квартале.
Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств также подтвердила увеличение объема продаж и отметила интерес участников рынка к приобретению новых задолженностей.
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