https://1prime.ru/20240708/kurs-849921694.html
ЦБ обозначил курс доллара и евро на 9 июля
ЦБ обозначил курс доллара и евро на 9 июля - 08.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ обозначил курс доллара и евро на 9 июля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 2,54 копейки, до 11,9804 рубля, курс доллара повысился на 3,4 копейки - до 88,1688... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T17:40+0300
2024-07-08T17:40+0300
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МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 2,54 копейки, до 11,9804 рубля, курс доллара повысился на 3,4 копейки - до 88,1688 рубля, евро - на 9,24 копейки, до 95,6624 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
https://1prime.ru/20240707/dollar-849846420.html
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курсы валют, курс доллара к рублю цб рф
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Курсы валют, Курс доллара к рублю ЦБ РФ
ЦБ обозначил курс доллара и евро на 9 июля
Официальный курс доллара на 9 июля составляет 88,17 рубля, евро — 95,66 рубля
МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 2,54 копейки, до 11,9804 рубля, курс доллара повысился на 3,4 копейки - до 88,1688 рубля, евро - на 9,24 копейки, до 95,6624 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Сумеет ли Россия побороть доллар. Все идет по другому сценарию