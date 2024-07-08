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ЦБ обозначил курс доллара и евро на 9 июля - 08.07.2024, ПРАЙМ
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USD/RUB - Курс доллара к рублю
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ЦБ обозначил курс доллара и евро на 9 июля
ЦБ обозначил курс доллара и евро на 9 июля - 08.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ обозначил курс доллара и евро на 9 июля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 2,54 копейки, до 11,9804 рубля, курс доллара повысился на 3,4 копейки - до 88,1688... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T17:40+0300
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МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 2,54 копейки, до 11,9804 рубля, курс доллара повысился на 3,4 копейки - до 88,1688 рубля, евро - на 9,24 копейки, до 95,6624 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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курсы валют, курс доллара к рублю цб рф
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Курсы валют, Курс доллара к рублю ЦБ РФ
17:40 08.07.2024 (обновлено: 17:57 08.07.2024)
 
ЦБ обозначил курс доллара и евро на 9 июля

Официальный курс доллара на 9 июля составляет 88,17 рубля, евро — 95,66 рубля

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание ЦБ РФ
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 2,54 копейки, до 11,9804 рубля, курс доллара повысился на 3,4 копейки - до 88,1688 рубля, евро - на 9,24 копейки, до 95,6624 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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USD/RUB - Курс доллара к рублюКурсы валютКурс доллара к рублю ЦБ РФ
 
 
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