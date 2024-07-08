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ЦБ обозначил курс доллара и евро на 9 июля

ЦБ обозначил курс доллара и евро на 9 июля - 08.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ обозначил курс доллара и евро на 9 июля

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 2,54 копейки, до 11,9804 рубля, курс доллара повысился на 3,4 копейки - до 88,1688... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T17:40+0300

2024-07-08T17:40+0300

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МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 2,54 копейки, до 11,9804 рубля, курс доллара повысился на 3,4 копейки - до 88,1688 рубля, евро - на 9,24 копейки, до 95,6624 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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