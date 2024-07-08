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Россиянам выплатят полтора миллиарда рублей неистраченного маткапитала - 08.07.2024, ПРАЙМ
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Россиянам выплатят полтора миллиарда рублей неистраченного маткапитала
Россиянам выплатят полтора миллиарда рублей неистраченного маткапитала - 08.07.2024, ПРАЙМ
Россиянам выплатят полтора миллиарда рублей неистраченного маткапитала
Семьям в России выплатят примерно полтора миллиарда рублей неистраченного материнского капитала, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T17:42+0300
2024-07-08T17:42+0300
татьяна голикова
владимир путин
россия
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Семьям в России выплатят примерно полтора миллиарда рублей неистраченного материнского капитала, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Ранее президент Владимир Путин предложил выплачивать россиянам остаток маткапитала в 10 тысяч рублей. "Мы считали, у нас приблизительно получается где-то полтора миллиарда рублей", - отметила Голикова.Ранее Путин также предложил разрешить использовать часть маткапитала на сбор в школу. Проблема с использованием остаточной части этих выплат известна и обсуждается с кабинетом министров, подчеркнул глава государства.
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татьяна голикова, владимир путин, россия
Татьяна Голикова, Владимир Путин, РОССИЯ
17:42 08.07.2024
 
Россиянам выплатят полтора миллиарда рублей неистраченного маткапитала

Голикова: планируем выплатить 1,5 млрд рублей неистраченных средств маткапитала

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин провел совещание c вице-премьерами РФ
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел совещание c вице-премьерами РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Семьям в России выплатят примерно полтора миллиарда рублей неистраченного материнского капитала, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Ранее президент Владимир Путин предложил выплачивать россиянам остаток маткапитала в 10 тысяч рублей. "Мы считали, у нас приблизительно получается где-то полтора миллиарда рублей", - отметила Голикова.
Ранее Путин также предложил разрешить использовать часть маткапитала на сбор в школу. Проблема с использованием остаточной части этих выплат известна и обсуждается с кабинетом министров, подчеркнул глава государства.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
Путин предложил разрешить использовать часть маткапитала на сбор в школу
16:06
 
Татьяна ГоликоваВладимир ПутинРОССИЯ
 
 
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