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Россиянам выплатят полтора миллиарда рублей неистраченного маткапитала
Россиянам выплатят полтора миллиарда рублей неистраченного маткапитала - 08.07.2024, ПРАЙМ
Россиянам выплатят полтора миллиарда рублей неистраченного маткапитала
Семьям в России выплатят примерно полтора миллиарда рублей неистраченного материнского капитала, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T17:42+0300
2024-07-08T17:42+0300
2024-07-08T17:42+0300
татьяна голикова
владимир путин
россия
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Семьям в России выплатят примерно полтора миллиарда рублей неистраченного материнского капитала, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Ранее президент Владимир Путин предложил выплачивать россиянам остаток маткапитала в 10 тысяч рублей. "Мы считали, у нас приблизительно получается где-то полтора миллиарда рублей", - отметила Голикова.Ранее Путин также предложил разрешить использовать часть маткапитала на сбор в школу. Проблема с использованием остаточной части этих выплат известна и обсуждается с кабинетом министров, подчеркнул глава государства.
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татьяна голикова, владимир путин, россия
Татьяна Голикова, Владимир Путин, РОССИЯ
Россиянам выплатят полтора миллиарда рублей неистраченного маткапитала
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