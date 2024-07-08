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Россиянам выплатят полтора миллиарда рублей неистраченного маткапитала

Россиянам выплатят полтора миллиарда рублей неистраченного маткапитала - 08.07.2024, ПРАЙМ

Россиянам выплатят полтора миллиарда рублей неистраченного маткапитала

Семьям в России выплатят примерно полтора миллиарда рублей неистраченного материнского капитала, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T17:42+0300

2024-07-08T17:42+0300

2024-07-08T17:42+0300

татьяна голикова

владимир путин

россия

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Семьям в России выплатят примерно полтора миллиарда рублей неистраченного материнского капитала, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Ранее президент Владимир Путин предложил выплачивать россиянам остаток маткапитала в 10 тысяч рублей. "Мы считали, у нас приблизительно получается где-то полтора миллиарда рублей", - отметила Голикова.Ранее Путин также предложил разрешить использовать часть маткапитала на сбор в школу. Проблема с использованием остаточной части этих выплат известна и обсуждается с кабинетом министров, подчеркнул глава государства.

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татьяна голикова, владимир путин, россия