https://1prime.ru/20240708/minoborony-849912967.html

Минобороны заявило о лжи Киева об ударе РФ по гражданским объектам

Минобороны заявило о лжи Киева об ударе РФ по гражданским объектам - 08.07.2024, ПРАЙМ

Минобороны заявило о лжи Киева об ударе РФ по гражданским объектам

Киевский режим снова в истерике, заявления об ударе ВС России по гражданским объектам в Киеве не соответствуют действительности. Об этом говорится в сводке... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T14:16+0300

2024-07-08T14:16+0300

2024-07-08T14:16+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 8 июл – ПРАЙМ. Киевский режим снова в истерике, заявления об ударе ВС России по гражданским объектам в Киеве не соответствуют действительности. Об этом говорится в сводке российского Министерства обороны.Ранее военное ведомство сообщило о нанесении ударов по украинским объектам ОПК и авиабазам.В министерстве подчеркнули, что сообщения Киева о том, что российские войска нанесли удары по гражданской инфраструктуре, не соответствуют действительности. Фото и видео из Киева подтверждают, что разрушения стали следствием падения украинской ракеты, отметили там."Особо отмечаем, что аналогичные истерики киевского режима случаются не первый год и всякий раз накануне проведения очередной сходки (саммита) своих покровителей из НАТО", - добавили в Минобороны.Как пояснили в ведомстве, целью таких провокаций является обеспечение дальнейшего финансирования киевского режима и продолжение войны до последнего украинца.

https://1prime.ru/20240703/ukraina-849688748.html

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вс рф, минобороны, украина